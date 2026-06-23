Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса
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Если нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, стоит обратить внимание на лаваш с сыром, помидорами и свежей зеленью. Такое блюдо прекрасно подходит для завтрака, легкого ужина, перекуса на работе или пикника. Сочная начинка и хрустящий обжаренный лаваш создают удачное сочетание вкусов, которое нравится и взрослым, и детям.

Идея приготовления лаваша с сыром, помидорами и зеленью опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

Ингредиенты:

  • лаваш – 2-3 листа
  • твёрдый сыр – 300 г
  • помидоры – 200 г
  • зеленый лук – по вкусу
  • укроп – по вкусу
  • петрушка – по вкусу
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

1. Сыр натрите на крупной или средней терке.

2. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и, при необходимости, слегка отцедите лишний сок.

3. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко нарежьте.

Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

4. В глубокой миске смешайте сыр, помидоры и зелень.

5. Добавьте майонез, черный перец и, при необходимости, немного соли. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

6. Лаваш нарежьте прямоугольниками или широкими полосками.

7. Выложите часть начинки на край каждого куска лаваша.

Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

8. Сверните лаваш в виде конвертика или рулета, плотно закрывая края.

9. Обжарьте заготовки на гриле, мангале или сухой сковороде до появления золотистой корочки с обеих сторон.

10. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Сытный лаваш с сыром, помидорами и зеленью: идеальный вариант для завтрака или перекуса

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