Сочный мясной рулет из лаваша – блюдо на любой случай. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать. Просто заверните сытную начинку внутрь и поместите в духовку.

Идея приготовления сочного мясного рулета из лаваша опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 2 больших листа (или 4 тортильи)

фарш из куриного филе – 300 г

сыр сулугуни (или моцарелла) – 100 г

яйцо куриное – 1 шт. (в фарш)

яичный желток – 1 шт. (для смазывания корочки)

зеленый лук, укроп свежий

кунжут (белый или микс) – 5 г

соль, черный перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Зеленый лук и укроп измельчить.

2. В глубокой миске соединить куриный фарш, целое яйцо, измельченную зелень, соль и любимые специи.

3. Тщательно вымешать массу до однородности.

4. Сыр сулугуни натереть на крупной терке.

5. Противень застелить пергаментом.

6. Выложить первый лист лаваша и равномерно посыпать его половиной натертого сыра.

7. Сверху накрыть вторым листом лаваша (сыр при запекании расплавится и надежно склеит листы между собой, создав плотную основу).

8. На верхний лист лаваша равномерно намазать подготовленный куриный фарш, немного отступая от краев.

9. Посыпать фарш второй половиной тертого сыра.

10. Осторожно и плотно свернуть все в рулет.

11. Взбить яичный желток вилкой и щедро смазать им поверхность нашего рулета с помощью кулинарной кисточки.

12. Посыпать кунжутом.

13. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут, пока рулет не станет золотистым, а мясо внутри полностью не пропечется.

