Сытный новогодний салат "Медвежья шубка": рецепт праздничного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, морепродукты. А для нежного вкуса – сыр, яйца, зелень. 

Видео дня
Вкусный салат с куриным мясом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусным и сытным салатом "Медвежья шубка" из простых и бюджетных продуктов.

Салат ''Медвежья шубка''

Ингредиенты: 

  • 1 копченая куриная грудка
  • 2 зуб. чесночка
  • 5 отварных яиц
  • 2 средние моркови
  • 150 г сыра
  • Горсть обжаренных грецких орехов
  • Пучок зеленого лука
  • Майонез
  • Соль/перец

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте кубиком, яйца, морковь и сыр натрите. Зелень порежьте, орехи измельчите. 

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями: мясо, майонез с чесноком, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, верх украсьте орешками и зеленью.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годрецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты