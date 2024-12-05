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Сытный новогодний салат "Медвежья шубка": рецепт праздничного блюда за 10 минут
Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, морепродукты. А для нежного вкуса – сыр, яйца, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусным и сытным салатом "Медвежья шубка" из простых и бюджетных продуктов.
Ингредиенты:
- 1 копченая куриная грудка
- 2 зуб. чесночка
- 5 отварных яиц
- 2 средние моркови
- 150 г сыра
- Горсть обжаренных грецких орехов
- Пучок зеленого лука
- Майонез
- Соль/перец
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте кубиком, яйца, морковь и сыр натрите. Зелень порежьте, орехи измельчите.
2. Соберите салат слоями: мясо, майонез с чесноком, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, верх украсьте орешками и зеленью.
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