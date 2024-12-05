Салат ''Медвежья шубка''

Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, выбирайте для блюда мясо, филе, морепродукты. А для нежного вкуса – сыр, яйца, зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусным и сытным салатом "Медвежья шубка" из простых и бюджетных продуктов.

Ингредиенты:

1 копченая куриная грудка

2 зуб. чесночка

5 отварных яиц

2 средние моркови

150 г сыра

Горсть обжаренных грецких орехов

Пучок зеленого лука

Майонез

Соль/перец

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте кубиком, яйца, морковь и сыр натрите. Зелень порежьте, орехи измельчите.

2. Соберите салат слоями: мясо, майонез с чесноком, морковь, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, верх украсьте орешками и зеленью.

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