Если нужно что-нибудь быстро приготовить на завтрак – омлет станет идеальным вариантом. Внутрь можно выложить любую излюбленную начинку. Особенно такое блюдо выручает в моменты, когда на приготовление есть совсем мало времени.

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Идеей приготовления вкусного омлета с начинкой на завтрак поделился известный украинский певец Арсен Мирзоян (arsen mirzoian) на своей странице в Instagram. Блюдо очень простое и сытное. Подать можно со свежими овощами и кунжутным соусом.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 1 шт.

кукуруза – 1 ст.л.

зеленый лук

майонез – совсем немного

сыр – 1 слайс

огурцы и кунжутный соус для подачи

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо взбить.

2. Вылить на сковороду.

3. На одну половину выложить нарезанную крабовую палочку.

4. Преодолевать кукурузу.

5. Положить измельченный зеленый лук.

6. Добавить немного майонеза.

7. Положить слайс сыра

8. Накрыть начинку второй половиной омлета.

9. Подавать с кунжутным соусом и нарезанными огурцами.

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