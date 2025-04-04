Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

Если нужно что-нибудь быстро приготовить на завтрак – омлет станет идеальным вариантом. Внутрь можно выложить любую излюбленную начинку. Особенно такое блюдо выручает в моменты, когда на приготовление есть совсем мало времени.

Видео дня

Идеей приготовления вкусного омлета с начинкой на завтрак поделился известный украинский певец Арсен Мирзоян (arsen mirzoian) на своей странице в Instagram. Блюдо очень простое и сытное. Подать можно со свежими овощами и кунжутным соусом.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 1 шт.
  • кукуруза – 1 ст.л.
  • зеленый лук
  • майонез – совсем немного
  • сыр – 1 слайс
  • огурцы и кунжутный соус для подачи
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

1. Яйца хорошо взбить.

2. Вылить на сковороду.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

3. На одну половину выложить нарезанную крабовую палочку.

4. Преодолевать кукурузу.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

5. Положить измельченный зеленый лук.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

6. Добавить немного майонеза.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

7. Положить слайс сыра

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

8. Накрыть начинку второй половиной омлета.

Сытный омлет с начинкой за 5 минут: Арсен Мирзоян поделился вариантом вкусного завтрака

9. Подавать с кунжутным соусом и нарезанными огурцами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыедаАрсен Мирзоян

Сейчас мы готовим

Все рецепты