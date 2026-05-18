Открытый пирог с грибами и сыром – отличная идея для быстрого обеда, ужина или сытного перекуса. Для такого блюда не нужно долго готовить тесто, ведь основой станет готовое слоеное тесто. Начинка получается сочной, ароматной и очень нежной благодаря сочетанию грибов и нескольких видов сыра. А главное – приготовить такой пирог можно без лишних усилий.

Идея приготовления сытного открытого пирога с грибами опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 400 г

шампиньоны – 300 г

лук – 1 крупный шт.

моцарелла – 100 г

сыр с голубой плесенью – 100 г

яйцо – 1 шт. для смазывания

масло – для обжарки для обжаривания

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте начинку. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковородке до мягкости и легкого золотистого цвета.

2. После этого добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до тех пор, пока из грибов не испарится лишняя жидкость. В конце добавьте натертую моцареллу и хорошо перемешайте, чтобы сыр начал плавиться.

3. Слоеное тесто предварительно разморозьте. Выложите его в форму для запекания на пергамент, сформируйте небольшие бортики и смажьте края взбитым яйцом.

4. Равномерно распределите грибную начинку по всей поверхности теста.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 20 минут до румяной корочки.

6. После этого достаньте пирог из духовки, выложите сверху кусочки сыра с голубой плесенью и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр стал мягким и ароматным.

7. Готовый открытый пирог нарежьте порционными кусками и подавайте горячим. Благодаря сочетанию хрустящего теста, сочной грибной начинки и нежного сыра блюдо получается очень сытным и насыщенным по вкусу.

