Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов
Слоеное тесто прекрасно сочетается с любой начинкой. Поэтому если вам нужно приготовить сытный обед – используйте именно такую основу. Можно соединить сочное куриное филе, а также много сыра.
Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Васкевнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Начинка внутри получится очень сочной.
Ингредиенты:
- листовое тесто – 1 кг.
- куриная грудка – 1 кг.
- лук – 1 большой
- чеснок – 1-2 зубчика
- твердый сыр
- яйцо – 1 шт.
- кунжут для присыпки
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо и лук нарезать на мелкие куски и обжарить.
2. К мясу и луку добавить соль и специи, измельченный чеснок.
3. Все хорошо обжарить.
4. Листовое тесто разморозить и раскатать.
5. Сформировать пирог.
6. Выпекать при температуре 190-200 градусов 30 минут (нужно наблюдать за пирогом, так как листовое тесто быстро пропекается, возможно потребуется меньше или больше времени).
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