Слоеное тесто прекрасно сочетается с любой начинкой. Поэтому если вам нужно приготовить сытный обед – используйте именно такую основу. Можно соединить сочное куриное филе, а также много сыра.

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Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Васкевнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Начинка внутри получится очень сочной.

Ингредиенты:

листовое тесто – 1 кг.

куриная грудка – 1 кг.

лук – 1 большой

чеснок – 1-2 зубчика

твердый сыр

яйцо – 1 шт.

кунжут для присыпки

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо и лук нарезать на мелкие куски и обжарить.

2. К мясу и луку добавить соль и специи, измельченный чеснок.

3. Все хорошо обжарить.

4. Листовое тесто разморозить и раскатать.

5. Сформировать пирог.

6. Выпекать при температуре 190-200 градусов 30 минут (нужно наблюдать за пирогом, так как листовое тесто быстро пропекается, возможно потребуется меньше или больше времени).

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