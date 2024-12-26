Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

Слоеное тесто прекрасно сочетается с любой начинкой. Поэтому если вам нужно приготовить сытный обед – используйте именно такую основу. Можно соединить сочное куриное филе, а также много сыра.

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Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Васкевнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Начинка внутри получится очень сочной.

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • листовое тесто – 1 кг.
  • куриная грудка – 1 кг.
  • лук – 1 большой
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • твердый сыр
  • яйцо – 1 шт.
  • кунжут для присыпки
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

1. Мясо и лук нарезать на мелкие куски и обжарить.

2. К мясу и луку добавить соль и специи, измельченный чеснок.

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

3. Все хорошо обжарить.

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

4. Листовое тесто разморозить и раскатать.

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

5. Сформировать пирог.

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

6. Выпекать при температуре 190-200 градусов 30 минут (нужно наблюдать за пирогом, так как листовое тесто быстро пропекается, возможно потребуется меньше или больше времени).

Сытный пирог из слоеного теста для обеда: понадобится всего несколько простых ингредиентов

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