Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
789
Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

На приготовление действительно сытного обеда часто не хватает времени, а иногда и желания. На этот случай есть тесто фило. С таким универсальным основанием прекрасно сочетается любая начинка – у вас получится вкуснейший пирог, которого точно хватит на большую компанию.

Видео дня

Идея приготовления мясного пирога из теста фило для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Для начинки возьмите сочный фарш.

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

Ингредиенты:

  • тесто фило – 400 г
  • сливочное масло – 50 г (для смазки)
  • яйца – 4 шт.
  • кефир – 140 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 500 г (можно ассорти, но будет жирнее; для более легкого варианта — куриный или из филе)
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка – 5 г
  • сливочное масло – 20 г (для жарки)
  • чабрец – 0,5 ч.л.
  • паприка – 0,5 ч.л.
  • молотый перец – 0,5 ч.л.
  • мускатный орех – 0,25 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

1. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавить фарш, обжарить до золотистого цвета.

3. Добавить чеснок, специи, соль.

4. Тушить под крышкой 2 минуты.

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

5. Дать остыть.

6. В конце добавить измельченную петрушку.

7. Для заливки взбить яйца с кефиром комнатной температуры, добавить щепотку соли.

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

8. Перемешать.

9. Тесто фило держать под влажным полотенцем, чтобы не пересыхало. Растопленным маслом удобнее смазывать листья на ровной поверхности – так они равномерно пропитываются, а лишний жир не скапливается в пироге.

10. Форму обязательно нужно застелить пергаментом, чтобы не вытекла заливка.

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

11. Положить 4 листа фило в форму, смазывая каждый маслом. Удобно положить крест-накрест.

12. Выложить примерно треть начинки (если нижний слой тонкий, это позволит лучше сохранить его, и он не порвется).

13. Следующие листы погружать по одному в заливку, чуть-чуть отжать и слегка растянуть – это поможет им лучше пропекться. толстый слой ложить не нужно.

14. Если тесто некачественное и листья слипаются – лучше избегать их использования по несколько штук сразу, потому что могут не пропекаться.

Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется

15. Выложить вторую часть фарша. Накрыть краями теста, смазать маслом. Если остались листья – обрежьте их по форме, накройте ими пирог и смажьте маслом. (здесь они пропечутся хорошо). Сверху добавьте остаток заливки.

16. Поставить пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут и выпекать до румяной корочки.

17. Дайте пирогу немного остыть перед нарезанием – так он лучше держит форму. Подавать с петрушкой, укропом, йогуртовым или чесночным соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты