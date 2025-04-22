Сытный пирог из теста фило на обед: ничего вымешивать или раскатывать не придется
На приготовление действительно сытного обеда часто не хватает времени, а иногда и желания. На этот случай есть тесто фило. С таким универсальным основанием прекрасно сочетается любая начинка – у вас получится вкуснейший пирог, которого точно хватит на большую компанию.
Идея приготовления мясного пирога из теста фило для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Для начинки возьмите сочный фарш.
Ингредиенты:
- тесто фило – 400 г
- сливочное масло – 50 г (для смазки)
- яйца – 4 шт.
- кефир – 140 мл.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 500 г (можно ассорти, но будет жирнее; для более легкого варианта — куриный или из филе)
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – 5 г
- сливочное масло – 20 г (для жарки)
- чабрец – 0,5 ч.л.
- паприка – 0,5 ч.л.
- молотый перец – 0,5 ч.л.
- мускатный орех – 0,25 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.
2. Добавить фарш, обжарить до золотистого цвета.
3. Добавить чеснок, специи, соль.
4. Тушить под крышкой 2 минуты.
5. Дать остыть.
6. В конце добавить измельченную петрушку.
7. Для заливки взбить яйца с кефиром комнатной температуры, добавить щепотку соли.
8. Перемешать.
9. Тесто фило держать под влажным полотенцем, чтобы не пересыхало. Растопленным маслом удобнее смазывать листья на ровной поверхности – так они равномерно пропитываются, а лишний жир не скапливается в пироге.
10. Форму обязательно нужно застелить пергаментом, чтобы не вытекла заливка.
11. Положить 4 листа фило в форму, смазывая каждый маслом. Удобно положить крест-накрест.
12. Выложить примерно треть начинки (если нижний слой тонкий, это позволит лучше сохранить его, и он не порвется).
13. Следующие листы погружать по одному в заливку, чуть-чуть отжать и слегка растянуть – это поможет им лучше пропекться. толстый слой ложить не нужно.
14. Если тесто некачественное и листья слипаются – лучше избегать их использования по несколько штук сразу, потому что могут не пропекаться.
15. Выложить вторую часть фарша. Накрыть краями теста, смазать маслом. Если остались листья – обрежьте их по форме, накройте ими пирог и смажьте маслом. (здесь они пропечутся хорошо). Сверху добавьте остаток заливки.
16. Поставить пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут и выпекать до румяной корочки.
17. Дайте пирогу немного остыть перед нарезанием – так он лучше держит форму. Подавать с петрушкой, укропом, йогуртовым или чесночным соусом.
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