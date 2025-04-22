На приготовление действительно сытного обеда часто не хватает времени, а иногда и желания. На этот случай есть тесто фило. С таким универсальным основанием прекрасно сочетается любая начинка – у вас получится вкуснейший пирог, которого точно хватит на большую компанию.

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Идея приготовления мясного пирога из теста фило для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Для начинки возьмите сочный фарш.

Ингредиенты:

тесто фило – 400 г

сливочное масло – 50 г (для смазки)

яйца – 4 шт.

кефир – 140 мл.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 500 г (можно ассорти, но будет жирнее; для более легкого варианта — куриный или из филе)

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

петрушка – 5 г

сливочное масло – 20 г (для жарки)

чабрец – 0,5 ч.л.

паприка – 0,5 ч.л.

молотый перец – 0,5 ч.л.

мускатный орех – 0,25 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавить фарш, обжарить до золотистого цвета.

3. Добавить чеснок, специи, соль.

4. Тушить под крышкой 2 минуты.

5. Дать остыть.

6. В конце добавить измельченную петрушку.

7. Для заливки взбить яйца с кефиром комнатной температуры, добавить щепотку соли.

8. Перемешать.

9. Тесто фило держать под влажным полотенцем, чтобы не пересыхало. Растопленным маслом удобнее смазывать листья на ровной поверхности – так они равномерно пропитываются, а лишний жир не скапливается в пироге.

10. Форму обязательно нужно застелить пергаментом, чтобы не вытекла заливка.

11. Положить 4 листа фило в форму, смазывая каждый маслом. Удобно положить крест-накрест.

12. Выложить примерно треть начинки (если нижний слой тонкий, это позволит лучше сохранить его, и он не порвется).

13. Следующие листы погружать по одному в заливку, чуть-чуть отжать и слегка растянуть – это поможет им лучше пропекться. толстый слой ложить не нужно.

14. Если тесто некачественное и листья слипаются – лучше избегать их использования по несколько штук сразу, потому что могут не пропекаться.

15. Выложить вторую часть фарша. Накрыть краями теста, смазать маслом. Если остались листья – обрежьте их по форме, накройте ими пирог и смажьте маслом. (здесь они пропечутся хорошо). Сверху добавьте остаток заливки.

16. Поставить пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут и выпекать до румяной корочки.

17. Дайте пирогу немного остыть перед нарезанием – так он лучше держит форму. Подавать с петрушкой, укропом, йогуртовым или чесночным соусом.

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