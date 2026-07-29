Сытный пирог с брокколи и рыбой: вкусное блюдо на обед
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Пирог с брокколи и красной рыбой станет отличным вариантом для сытного обеда или легкого ужина. Он готовится на нежной творожной основе, получается сочным и очень ароматным. Сочетание брокколи, рыбы и яично-молочной заливки делает блюдо сбалансированным и вкусным. Такой пирог можно подавать как в горячем виде, так и после остывания.
Идея приготовления сытного пирога с брокколи и рыбой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 0,2-2% – 175 г
- куриный белок – 1 шт.
- мука – 30 г
- соль – по вкусу
Для начинки и заливки:
- брокколи – 100 г
- красная рыба – 100 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- куриный желток – 1 шт.
- молоко – 100 мл.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления основы раздавите творог вилкой или взбейте его блендером до более однородной консистенции. Добавьте куриный белок, муку и соль, после чего хорошо перемешайте.
2. Готовую творожную массу поставьте в холодильник на 15-20 минут, чтобы она стала более плотной и удобной для формовки.
3. В отдельной миске приготовьте заливку.
4. Взбейте яйцо и желток с молоком и щепоткой соли до однородной консистенции. Форму для запекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом.
5. Равномерно распределите творожное тесто по дну и сформируйте небольшие бортики.
6. Брокколи разделите на небольшие соцветия. По желанию ее можно предварительно бланшировать в течение 1–2 минут в кипящей воде.
7. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками и выложите вместе с брокколи на подготовленную основу.
8. Залейте начинку яично-молочной смесью, равномерно распределив её по всей поверхности пирога.
9. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут или до появления аппетитной золотистой корочки.
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