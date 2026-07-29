Пирог с брокколи и красной рыбой станет отличным вариантом для сытного обеда или легкого ужина. Он готовится на нежной творожной основе, получается сочным и очень ароматным. Сочетание брокколи, рыбы и яично-молочной заливки делает блюдо сбалансированным и вкусным. Такой пирог можно подавать как в горячем виде, так и после остывания.

Идея приготовления сытного пирога с брокколи и рыбой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 0,2-2% – 175 г

куриный белок – 1 шт.

мука – 30 г

соль – по вкусу

Для начинки и заливки:

брокколи – 100 г

красная рыба – 100 г

куриное яйцо – 1 шт.

куриный желток – 1 шт.

молоко – 100 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления основы раздавите творог вилкой или взбейте его блендером до более однородной консистенции. Добавьте куриный белок, муку и соль, после чего хорошо перемешайте.

2. Готовую творожную массу поставьте в холодильник на 15-20 минут, чтобы она стала более плотной и удобной для формовки.

3. В отдельной миске приготовьте заливку.

4. Взбейте яйцо и желток с молоком и щепоткой соли до однородной консистенции. Форму для запекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом.

5. Равномерно распределите творожное тесто по дну и сформируйте небольшие бортики.

6. Брокколи разделите на небольшие соцветия. По желанию ее можно предварительно бланшировать в течение 1–2 минут в кипящей воде.

7. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками и выложите вместе с брокколи на подготовленную основу.

8. Залейте начинку яично-молочной смесью, равномерно распределив её по всей поверхности пирога.

9. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут или до появления аппетитной золотистой корочки.

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