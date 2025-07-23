Сытный пирог с курицей и картошкой: готовится элементарно и хватит на всех
Картофель и курица – замечательное сочетание для сытного и бюджетного пирога. Нужно сделать простое, в меру густое тесто. Поместите все компоненты в форму и поставьте блюдо в духовку – вы очень быстро получите действительно вкусное блюдо.
Идея приготовления сытного пирога с куриным филе опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 220 г
- картофель – 200 г
- соль, перец – по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- кефир – 200 г
- мука пшеничная цельнозерновая – 60 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать мелкими кусочками.
2. Добавить натертый на крупной терке картофель.
3. Посолить и поперчить.
4. Для теста смешать яйцо, кефир и муку с разрыхлителем.
5. Вылить половину теста в форму.
6. Выложить начинку и вылить вторую половину теста.
7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.
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