Картофель и курица – замечательное сочетание для сытного и бюджетного пирога. Нужно сделать простое, в меру густое тесто. Поместите все компоненты в форму и поставьте блюдо в духовку – вы очень быстро получите действительно вкусное блюдо.

Идея приготовления сытного пирога с куриным филе опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 220 г

картофель – 200 г

соль, перец – по вкусу

яйцо – 1 шт.

кефир – 200 г

мука пшеничная цельнозерновая – 60 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать мелкими кусочками.

2. Добавить натертый на крупной терке картофель.

3. Посолить и поперчить.

4. Для теста смешать яйцо, кефир и муку с разрыхлителем.

5. Вылить половину теста в форму.

6. Выложить начинку и вылить вторую половину теста.

7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: