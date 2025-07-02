Для того, чтобы быстро приготовить вкусный обед, можно использовать куриное филе, шпинат и сделать из таких ингредиентов пирог. Такое блюдо готовится очень быстро и не требует особых кулинарных способностей. При этом, оно достаточно сытное.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и шпинатом на обед опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

кефир – 200 мл.

мука – 150 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 300 г

шпинат – 30 г

сыр – 100 г (сулугуни)

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца и посолить.

2. Взбить до легкой пены, добавить кефир.

3. Добавить муку.

4. Вымешать до однородности.

5. В форму выложить нарезанное кубиком филе, рядом положить нарезанный шпинат и натертый сыр.

6. Хорошо перемешать просто в форме.

7. Добавить заливку.

8. Отправить в духовку.

9. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Но если куриное филе предварительно сварить, то пирог будет готов через 20 минут. Но при этом он не будет таким влажным. Поэтому ориентируетесь на свои предпочтения.

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