Сытный пирог с курицей, кукурузой и сыром: делимся простым рецептом блюда для обеда
Курица и сыр – отличное сочетание для того, чтобы сделать вкусный и сытный пирог для обеда. Для такого блюда нужно приготовить очень простое тесто из муки и масла – оно не требует длительного вымешивания и быстро выпекается.
Идея приготовления пирога с курицей, кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера Ольги с ником kovalisko.olya в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- масло – 120 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриная грудка – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 1 баночка
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сметана – 200 мл.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Масло перетереть с мукой до крошки.
2. Добавить яйцо, соль и сахар.
3. Замешать мягкое тесто.
4. Выложить тесто в форму, сформировать бортики, наколоть вилкой.
5. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов до легкого зарумянивания.
6. Куриное филе и лук нарезать, обжарить до золотистости.
7. Добавить кукурузу, еще немного поджарить.
8. На подпеченный корж выложить начинку, сверху добавить сыр.
9. Для заливки смешать яйца со сметаной и солью.
10. Залить пирог и поставить в духовку еще на 40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
11. После выпекания посыпать свежей зеленью.
