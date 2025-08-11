Сытный пирог с курицей, кукурузой и сыром: делимся простым рецептом блюда для обеда

Курица и сыр – отличное сочетание для того, чтобы сделать вкусный и сытный пирог для обеда. Для такого блюда нужно приготовить очень простое тесто из муки и масла – оно не требует длительного вымешивания и быстро выпекается.

Идея приготовления пирога с курицей, кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера Ольги с ником kovalisko.olya в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • масло – 120 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • куриная грудка – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 1 баночка
  • сыр твердый – 150 г
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 200 мл.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Масло перетереть с мукой до крошки.

2. Добавить яйцо, соль и сахар.

3. Замешать мягкое тесто.

4. Выложить тесто в форму, сформировать бортики, наколоть вилкой.

5. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов до легкого зарумянивания.

6. Куриное филе и лук нарезать, обжарить до золотистости.

7. Добавить кукурузу, еще немного поджарить.

8. На подпеченный корж выложить начинку, сверху добавить сыр.

9. Для заливки смешать яйца со сметаной и солью.

10. Залить пирог и поставить в духовку еще на 40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

11. После выпекания посыпать свежей зеленью.

