Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин
Вкусный плов на ужин можно очень быстро приготовить в духовке. Вы просто выкладываете необходимые ингредиенты в стеклянную форму, ставите в духовку и спустя некоторое время получите ароматное блюдо для всей семьи. Рис получается рассыпчатым и очень сочным.
Идея приготовления вкусного домашнего плова с курицей в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- рис – 250 г
- куриное мясо – бедра или голени
- морковь большая – 1 шт.
- лук средний – 3 шт.
- специи для плова
- вода
Способ приготовления:
1. Куриные бедра замаринуйте заранее.
2. Обжарьте несколько минут с каждой стороны.
3. В той же сковороде обжарьте лук и морковь.
4. Промытый рис смешайте со специями.
5. В стеклянную форму выложите зажарку.
6. Добавьте рис.
7. Залейте все водой, чтобы покрывала рис.
8. Сверху выложите мясо.
9. Накройте фольгой.
10. Поставьте в духовку при 180 градусах примерно на час.
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