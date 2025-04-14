Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

Вкусный плов на ужин можно очень быстро приготовить в духовке. Вы просто выкладываете необходимые ингредиенты в стеклянную форму, ставите в духовку и спустя некоторое время получите ароматное блюдо для всей семьи. Рис получается рассыпчатым и очень сочным.

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Идея приготовления вкусного домашнего плова с курицей в духовке опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты:

  • рис – 250 г
  • куриное мясо – бедра или голени
  • морковь большая – 1 шт.
  • лук средний – 3 шт.
  • специи для плова
  • вода

Способ приготовления:

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

1. Куриные бедра замаринуйте заранее.

2. Обжарьте несколько минут с каждой стороны.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

3. В той же сковороде обжарьте лук и морковь.

4. Промытый рис смешайте со специями.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

5. В стеклянную форму выложите зажарку.

6. Добавьте рис.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

7. Залейте все водой, чтобы покрывала рис.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

8. Сверху выложите мясо.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

9. Накройте фольгой.

10. Поставьте в духовку при 180 градусах примерно на час.

Сытный плов в духовке без лишних хлопот: как вкусно приготовить на ужин

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