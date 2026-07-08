Сытный ролл из лаваша с тунцом и крем-сыром: как приготовить
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Обычный лаваш легко превратить в сытную закуску, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Сочетание тунца, сливочного сыра, яиц и свежих огурцов делает рулет нежным, сочным и очень питательным. Такой ролл готовится без лишних усилий, а после недолгого охлаждения прекрасно нарезается аккуратными кусочками. Это удачный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- зеленый лаваш – 2 листа
- тунец в собственном соку – 2 банки
- крем-сыр – 200 г
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- натуральный йогурт – 2 ст.л.
- американская горчица – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сварите яйца вкрутую, остудите их и натрите на мелкой терке.
2. Смешайте яйца с крем-сыром, добавьте 1 столовую ложку натурального йогурта и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
3. Огурцы нарежьте мелкими кубиками.
4. Слейте жидкость с тунца и раздавите рыбу вилкой.
5. Отдельно смешайте 1 столовую ложку натурального йогурта с американской горчицей.
6. Добавьте заправку к тунцу, добавьте нарезанные огурцы и тщательно перемешайте.
7. Первый лист лаваша равномерно смажьте яично-творожной начинкой.
8. Сверху накройте вторым листом лаваша и распределите начинку из тунца и огурцов.
9. Плотно сверните лаваш в рулет. Оберните рулет пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы он стал более плотным.
10. Перед подачей нарежьте ролл порционными кусочками.
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