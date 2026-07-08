Обычный лаваш легко превратить в сытную закуску, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню. Сочетание тунца, сливочного сыра, яиц и свежих огурцов делает рулет нежным, сочным и очень питательным. Такой ролл готовится без лишних усилий, а после недолгого охлаждения прекрасно нарезается аккуратными кусочками. Это удачный вариант для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

зеленый лаваш – 2 листа

тунец в собственном соку – 2 банки

крем-сыр – 200 г

яйца – 3 шт.

огурцы – 2 шт.

натуральный йогурт – 2 ст.л.

американская горчица – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сварите яйца вкрутую, остудите их и натрите на мелкой терке.

2. Смешайте яйца с крем-сыром, добавьте 1 столовую ложку натурального йогурта и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Огурцы нарежьте мелкими кубиками.

4. Слейте жидкость с тунца и раздавите рыбу вилкой.

5. Отдельно смешайте 1 столовую ложку натурального йогурта с американской горчицей.

6. Добавьте заправку к тунцу, добавьте нарезанные огурцы и тщательно перемешайте.

7. Первый лист лаваша равномерно смажьте яично-творожной начинкой.

8. Сверху накройте вторым листом лаваша и распределите начинку из тунца и огурцов.

9. Плотно сверните лаваш в рулет. Оберните рулет пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы он стал более плотным.

10. Перед подачей нарежьте ролл порционными кусочками.

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