Рулет из кабачков с крем-сыром и крабовыми палочками – это простое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря нежной овощной основе и сочной начинке рулет получается легким, но в то же время сытным. Готовится он из доступных сезонных продуктов и не требует много времени. Такой рецепт точно понравится тем, кто ищет интересные варианты блюд из кабачков.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г (2–3 шт.)

морковь – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

соль – по вкусу.

Для начинки:

крем-сыр "Филадельфия" – 200 г

сметана – 2-3 ст.л.

укроп – небольшой пучок

крабовые палочки – 200 г

помидоры – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте кабачки. Натрите их на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. За это время овощи выделят лишнюю жидкость, которую нужно очень хорошо отжать. Именно этот шаг поможет получить плотную и эластичную основу для рулета.

2. К отжатым кабачкам добавьте натертую морковь, яйца, муку и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите овощную смесь тонким слоем. Выпекайте основу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до появления легкого золотистого цвета.

4. После выпечки полностью остудите кабачковый корж. Это позволит легко сформировать рулет без трещин и повреждений.

5. Для начинки смешайте крем-сыр со сметаной и мелко нарезанным укропом. Получившаяся масса должна быть нежной и легко распределяться по поверхности рулета.

6. Крабовые палочки и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Благодаря свежим помидорам начинка получается более сочной и яркой на вкус.

7. Охлажденную кабачковую основу равномерно смажьте творожной смесью. Сверху выложите нарезанные крабовые палочки и помидоры. Аккуратно сверните корж в плотный рулет.

8. По желанию готовое блюдо можно поставить в холодильник примерно на один час. После охлаждения рулет хорошо держит форму и легко нарезается на порционные кусочки. При этом он остается вкусным и сразу после приготовления.

9. Рулет из кабачков с крем-сыром и крабовыми палочками станет отличным вариантом летней закуски. Он выглядит эффектно, имеет нежный вкус и позволяет по-новому использовать сезонные кабачки в домашнем меню.

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