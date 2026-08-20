Рулет из кабачков легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Он получается нежным, сочным и хорошо сочетается с различными начинками. Такое блюдо подойдет и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола. Начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

твёрдый сыр – по вкусу

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

крем-сыр – по вкусу

помидор – 1-2 шт.

орегано – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Если овощ очень сочный, лишнюю жидкость лучше немного отжать, чтобы корж во время выпечки хорошо держал форму.

2. К кабачку добавьте яйца, муку, натертый твёрдый сыр, измельчённую зелень, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Застелите противень пергаментом и равномерно распределите кабачковую смесь тонким слоем. Важно, чтобы толщина коржа была примерно одинаковой по всей поверхности.

4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кабачковый корж не станет плотным и слегка золотистым.

5. Готовый корж немного остудите. Затем равномерно смажьте его крем-сыром. Помидор нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху. Добавьте немного соли и орегано.

6. Осторожно сверните корж в плотный рулет. Делайте это постепенно, чтобы начинка осталась внутри, а основа не сломалась. По желанию готовый рулет можно поставить в холодильник на 20-30 минут, а затем нарезать.

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