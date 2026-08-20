Сытный рулет из кабачков с начинкой: на каждый день и для праздничного стола
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Рулет из кабачков легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Он получается нежным, сочным и хорошо сочетается с различными начинками. Такое блюдо подойдет и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола. Начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- твёрдый сыр – по вкусу
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для начинки:
- крем-сыр – по вкусу
- помидор – 1-2 шт.
- орегано – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Если овощ очень сочный, лишнюю жидкость лучше немного отжать, чтобы корж во время выпечки хорошо держал форму.
2. К кабачку добавьте яйца, муку, натертый твёрдый сыр, измельчённую зелень, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
3. Застелите противень пергаментом и равномерно распределите кабачковую смесь тонким слоем. Важно, чтобы толщина коржа была примерно одинаковой по всей поверхности.
4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кабачковый корж не станет плотным и слегка золотистым.
5. Готовый корж немного остудите. Затем равномерно смажьте его крем-сыром. Помидор нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху. Добавьте немного соли и орегано.
6. Осторожно сверните корж в плотный рулет. Делайте это постепенно, чтобы начинка осталась внутри, а основа не сломалась. По желанию готовый рулет можно поставить в холодильник на 20-30 минут, а затем нарезать.
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