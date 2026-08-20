Сытный рулет из кабачков с начинкой: на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
183
Вкусный рулет из кабачков
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Рулет из кабачков легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть дома. Он получается нежным, сочным и хорошо сочетается с различными начинками. Такое блюдо подойдет и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола. Начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Рецепт рулета из кабачка

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • твёрдый сыр – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

  • крем-сыр – по вкусу
  • помидор – 1-2 шт.
  • орегано – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим кабачковое тесто

1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Если овощ очень сочный, лишнюю жидкость лучше немного отжать, чтобы корж во время выпечки хорошо держал форму.

2. К кабачку добавьте яйца, муку, натертый твёрдый сыр, измельчённую зелень, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Выкладываем кабачковое тесто на противень

3. Застелите противень пергаментом и равномерно распределите кабачковую смесь тонким слоем. Важно, чтобы толщина коржа была примерно одинаковой по всей поверхности.

Ставим в духовку

4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кабачковый корж не станет плотным и слегка золотистым.

Выкладываем начинку и формируем рулет

5. Готовый корж немного остудите. Затем равномерно смажьте его крем-сыром. Помидор нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху. Добавьте немного соли и орегано.

6. Осторожно сверните корж в плотный рулет. Делайте это постепенно, чтобы начинка осталась внутри, а основа не сломалась. По желанию готовый рулет можно поставить в холодильник на 20-30 минут, а затем нарезать.

Готовый рулет из кабачка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты