В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда. Кабачковый рулет с сочной начинкой станет отличной закуской как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Для приготовления понадобятся доступные продукты и совсем немного времени.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок среднего размера – 1 шт.

твёрдый сыр – 60 г

соус с базиликом – 2-3 ст.л.

ветчина – 150 г

помидор – 1 шт.

руккола – 1 небольшой пучок

кунжут – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими продольными ломтиками с помощью овощечистки или острого ножа.

2. Застелите противень пергаментом и выложите ломтики кабачка внахлест, чтобы образовалась сплошная основа.

3. Посыпьте кабачки тёртым твёрдым сыром и кунжутом.

4. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 15 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.

5. Достаньте основу из духовки и полностью остудите.

6. Смажьте кабачковый слой соусом с базиликом.

7. Равномерно выложите рукколу, тонкие ломтики ветчины и помидор, нарезанный кружочками или тонкими ломтиками.

8. Аккуратно сформируйте плотный рулет. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: