Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска
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В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда. Кабачковый рулет с сочной начинкой станет отличной закуской как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Для приготовления понадобятся доступные продукты и совсем немного времени.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок среднего размера – 1 шт.
- твёрдый сыр – 60 г
- соус с базиликом – 2-3 ст.л.
- ветчина – 150 г
- помидор – 1 шт.
- руккола – 1 небольшой пучок
- кунжут – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими продольными ломтиками с помощью овощечистки или острого ножа.
2. Застелите противень пергаментом и выложите ломтики кабачка внахлест, чтобы образовалась сплошная основа.
3. Посыпьте кабачки тёртым твёрдым сыром и кунжутом.
4. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 15 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.
5. Достаньте основу из духовки и полностью остудите.
6. Смажьте кабачковый слой соусом с базиликом.
7. Равномерно выложите рукколу, тонкие ломтики ветчины и помидор, нарезанный кружочками или тонкими ломтиками.
8. Аккуратно сформируйте плотный рулет. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.
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