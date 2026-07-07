Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска
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В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда. Кабачковый рулет с сочной начинкой станет отличной закуской как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Он получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Для приготовления понадобятся доступные продукты и совсем немного времени.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска

Ингредиенты:

  • кабачок среднего размера – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 60 г
  • соус с базиликом – 2-3 ст.л.
  • ветчина – 150 г
  • помидор – 1 шт.
  • руккола – 1 небольшой пучок
  • кунжут – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска

1. Кабачок хорошо вымойте и нарежьте очень тонкими продольными ломтиками с помощью овощечистки или острого ножа.

2. Застелите противень пергаментом и выложите ломтики кабачка внахлест, чтобы образовалась сплошная основа.

3. Посыпьте кабачки тёртым твёрдым сыром и кунжутом.

Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска

4. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 15 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.

5. Достаньте основу из духовки и полностью остудите.

6. Смажьте кабачковый слой соусом с базиликом.

Сытный рулет из кабачков с начинкой: получится очень вкусная летняя закуска

7. Равномерно выложите рукколу, тонкие ломтики ветчины и помидор, нарезанный кружочками или тонкими ломтиками.

8. Аккуратно сформируйте плотный рулет. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

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