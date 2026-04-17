Сытный рулет из лаваша с тунцом: очень вкусная и универсальная закуска
В лаваш можно завернуть абсолютно разнообразные начинки. Отличным вариантом будет использовать тунец, овощи, а также сыр. Получится полноценное праздничное блюдо, которое понравится всем.
Идея приготовления сытного релута с тунцом из лаваша опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 большой лист
- яйца вареные – 3 шт.
- плавленый сыр – 1 шт.
- тунец в собственном соку (кусочками) – 185 г
- свежий огурец – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- майонез – 80-100 г (по вкусу)
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешать натертые яйца и сыр.
2. Добавить майонез, соль и перец – масса должна получиться нежной и кремовой.
3. Равномерно распредели начинку по всей поверхности лаваша.
4. С одного края выложить полоски свежего огурца, слегка прижми, а сверху добавить тунец.
5. Аккуратно, но плотно скрути рулет.
6. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник хотя бы на час, чтобы хорошо держал форму.
