В лаваш можно завернуть абсолютно разнообразные начинки. Отличным вариантом будет использовать тунец, овощи, а также сыр. Получится полноценное праздничное блюдо, которое понравится всем.

Идея приготовления сытного релута с тунцом из лаваша опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 большой лист

яйца вареные – 3 шт.

плавленый сыр – 1 шт.

тунец в собственном соку (кусочками) – 185 г

свежий огурец – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

майонез – 80-100 г (по вкусу)

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать натертые яйца и сыр.

2. Добавить майонез, соль и перец – масса должна получиться нежной и кремовой.

3. Равномерно распредели начинку по всей поверхности лаваша.

4. С одного края выложить полоски свежего огурца, слегка прижми, а сверху добавить тунец.

5. Аккуратно, но плотно скрути рулет.

6. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник хотя бы на час, чтобы хорошо держал форму.

