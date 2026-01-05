Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой будут запеченные овощи, а для более сытного вкуса можно добавить филе, яйца, сыр, а для яркого вкуса – зелень, маринованные грибы, лук, кукурузу, тунец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с маринованными грибами.

Ингредиенты:

2 отварных картофеля

1 вареная морковь

250 г копченой куриной грудки

2 соленых огурца

2 вареных яйца

100 г твердого сыра

зеленый лук

консервированные опята

майонез

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Первым слоем выкладываем натертый на среднюю терку картофель, немного можно подсолить потом делаем сеточку из майонеза и хорошо все промазываем. Следующий слой вареная морковь лук натертый на мелкую терку, снова сетка из майонеза. Третий слой нарезанная кубиками куриная грудка, сетка из майонеза. Следующий слой нарезанный кубиком соленый огурец (хорошо отжать от жидкости) сетка из майонеза. Затем потертые яйца, майонез и натертый твердый сыр.

2. Посыпаем все мелко нарезанным луком. Консервированные опята промываем и ставим на сито чтобы хорошо стекла жидкость.

3. Выкладываем сверху грибы!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: