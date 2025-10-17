Если нет времени на долгое приготовление, но хочется вкусно и сытно поесть, приготовьте салат с грибами и курицей. Он получается очень питательным, ароматным и подходит как для быстрого ужина, так и для обеда. Блюдо готовится всего за несколько минут, ведь все ингредиенты простые и доступные.

Идея приготовления сытного салата с грибами для ужина опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

соль, перец, паприка – по вкусу

маринованные огурцы – 50 г

кукуруза – 120 г

твердый сыр (например, гауда) – 50 г

шампиньоны или другие грибы – 200 г

сметана или салатный майонез – 60 г

сухарики (по желанию) – 50-80 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.

2. Обжарьте на растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Грибы нарежьте и обжарьте на сухой сковороде около 10 минут, пока не испарится жидкость.

4. В большой миске соедините кукурузу, нарезанные маринованные огурцы, тертый сыр, обжаренные грибы и курицу.

5. Добавьте сметану или салатный майонез, немного соли и перца, перемешайте.

6. По желанию перед подачей добавьте сухарики для хрустящей текстуры.

