Сытный салат с грибами и курицей, который быстро готовится: можно сделать на ужин
Если нет времени на долгое приготовление, но хочется вкусно и сытно поесть, приготовьте салат с грибами и курицей. Он получается очень питательным, ароматным и подходит как для быстрого ужина, так и для обеда. Блюдо готовится всего за несколько минут, ведь все ингредиенты простые и доступные.
Идея приготовления сытного салата с грибами для ужина опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- соль, перец, паприка – по вкусу
- маринованные огурцы – 50 г
- кукуруза – 120 г
- твердый сыр (например, гауда) – 50 г
- шампиньоны или другие грибы – 200 г
- сметана или салатный майонез – 60 г
- сухарики (по желанию) – 50-80 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
2. Обжарьте на растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
3. Грибы нарежьте и обжарьте на сухой сковороде около 10 минут, пока не испарится жидкость.
4. В большой миске соедините кукурузу, нарезанные маринованные огурцы, тертый сыр, обжаренные грибы и курицу.
5. Добавьте сметану или салатный майонез, немного соли и перца, перемешайте.
6. По желанию перед подачей добавьте сухарики для хрустящей текстуры.
