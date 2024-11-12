Сытный салат с картофелем пай и копченным филе: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Куриное филе и овощи – продукты, которые могут быть главным ингредиентами для приготовления вкусных салатов. 

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Сытный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного, оригинального салата из копченого филе, со свежими овощами и жареным картофелем.

Вкусный салат с картофелем

Ингредиенты:

  • копченое филе
  • чеснок
  • огурцы
  • помидоры
  • сыр твердый
  • картофель пай

Способ приготовления:

1. Порежьте мелкой соломкой картофель, обжарьте.

Картофель для блюда

2. Помидоры нарежьте кубиком и откиньте на дуршлаг, что бы не было лишней жидкости.

3. Порежьте кубиком мясо, огурец и натрите сыр.

Приготовление блюда

4. Соберите салат: 1 слой : копченое филе + майонез + чеснок, 2 слой: огурцы + майонез, 3 слой: помидоры + майонез, 4 слой: сыр на мелкой терке + майонез, 5 слой: картофель пай.

Готовый салат

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