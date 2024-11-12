Сытный салат с картофелем пай и копченным филе: рецепт блюда для новогоднего стола

Куриное филе и овощи – продукты, которые могут быть главным ингредиентами для приготовления вкусных салатов.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного, оригинального салата из копченого филе, со свежими овощами и жареным картофелем.

Ингредиенты:

копченое филе

чеснок

огурцы

помидоры

сыр твердый

картофель пай

Способ приготовления:

1. Порежьте мелкой соломкой картофель, обжарьте.

2. Помидоры нарежьте кубиком и откиньте на дуршлаг, что бы не было лишней жидкости.

3. Порежьте кубиком мясо, огурец и натрите сыр.

4. Соберите салат: 1 слой : копченое филе + майонез + чеснок, 2 слой: огурцы + майонез, 3 слой: помидоры + майонез, 4 слой: сыр на мелкой терке + майонез, 5 слой: картофель пай.

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