Сытный салат с курицей и баклажанами: на каждый день и для праздничного стола

Баклажаны хорошо сочетаются с курицей, сочными помидорами и свежей зеленью, поэтому из них можно приготовить простой и в то же время интересный салат. Блюдо получается довольно сытным, но не требует сложных ингредиентов. Такой салат можно подать к обычному ужину или поставить на праздничный стол. А если добавить немного грецких орехов, вкус станет ещё ярче.

Идея приготовления сытного салата с баклажанами опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

куриное филе – 250 г (отварное)

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика.

майонез или греческий йогурт – 2 ст.л.

петрушка – небольшой пучок.

грецкие орехи – по желанию.

соль и черный перец – по вкусу.

растительное масло – для обжаривания баклажанов

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте баклажаны. Вымойте овощи, отрежьте плодоножки и нарежьте небольшими кусочками. Посолите и оставьте примерно на 15-20 минут. После этого промойте баклажаны холодной водой и хорошо просушите бумажным полотенцем.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте баклажаны на среднем огне до золотистой корочки и мягкости. Готовые кусочки переложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло, после чего дайте им остыть.

3. Тем временем подготовьте остальные продукты. Отварное куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Помидоры разрежьте, удалите сочную середину с семечками, а мякоть нарежьте кубиками. Это поможет сделать салат менее водянистым.

4. Петрушку мелко порубите, чеснок пропустите через пресс или очень мелко нарежьте. Грецкие орехи по желанию можно немного измельчить ножом.

5. В глубокой миске смешайте курицу, помидоры, остывшие баклажаны, зелень, чеснок и орехи. Добавьте майонез или греческий йогурт, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки овощей сохранили форму.

6. Готовый салат можно сразу подавать к столу. Если есть время, оставьте его в холодильнике примерно на 15-20 минут: за это время ингредиенты лучше соединится между собой.

7. Такой салат с баклажанами и курицей можно приготовить для семейного обеда, ужина или праздничного меню. Для более насыщенного вкуса используйте запеченные или хорошо подрумяненные баклажаны, а для легкой заправки выберите греческий йогурт вместо майонеза.

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