Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
567
Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина, отличным вариантом блюда будут макароны. И к тому же они во-первых, очень просто готовятся, во-вторых, отлично сочетаются со всеми продуктами – как овощами, так и мясом, морепродуктами.

Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с овощами, зеленью и филе.

Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

Ингредиенты:

  • макароны "бантики"
  • филе курицы
  • руккола
  • мини моцарелла
  • томаты черри
  • оливки
  • соль, перец
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Макароны отвариваем в кипящей воде на 2 минутки меньше чем указано на упаковке.

Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

2. Филе курицы мелко нарезаем, перчим, солим и обжариваем до золотистой корочки на хорошо разогретой сковороде.

Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

3. Смешайте пасту, филе и все остальные ингредиенты. Солим, перчим и заправляем оливковым маслом.

Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощиедарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты