Если вы хотите приготовить по-настоящему сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина, отличным вариантом блюда будут макароны. И к тому же они во-первых, очень просто готовятся, во-вторых, отлично сочетаются со всеми продуктами – как овощами, так и мясом, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с овощами, зеленью и филе.

Ингредиенты:

макароны "бантики"

филе курицы

руккола

мини моцарелла

томаты черри

оливки

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Макароны отвариваем в кипящей воде на 2 минутки меньше чем указано на упаковке.

2. Филе курицы мелко нарезаем, перчим, солим и обжариваем до золотистой корочки на хорошо разогретой сковороде.

3. Смешайте пасту, филе и все остальные ингредиенты. Солим, перчим и заправляем оливковым маслом.

