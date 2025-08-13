Сытный салат с макаронами, филе и овощами: рецепт быстрого блюда для обеда и ужина
Если вы хотите приготовить по-настоящему сытное и вкусное блюдо для обеда и ужина, отличным вариантом блюда будут макароны. И к тому же они во-первых, очень просто готовятся, во-вторых, отлично сочетаются со всеми продуктами – как овощами, так и мясом, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с овощами, зеленью и филе.
Ингредиенты:
- макароны "бантики"
- филе курицы
- руккола
- мини моцарелла
- томаты черри
- оливки
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Макароны отвариваем в кипящей воде на 2 минутки меньше чем указано на упаковке.
2. Филе курицы мелко нарезаем, перчим, солим и обжариваем до золотистой корочки на хорошо разогретой сковороде.
3. Смешайте пасту, филе и все остальные ингредиенты. Солим, перчим и заправляем оливковым маслом.
