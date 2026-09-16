Сытный салат с рисом на зиму: как приготовить

Салат с рисом на зиму пригодится, когда нужно быстро дополнить домашний ужин. В нём сочетаются овощи, рис и ароматная заправка, поэтому заготовка получается довольно сытной. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или добавлять к горячим блюдам. Для приготовления не требуются сложные продукты.

Идея приготовления сытного салата с рисом на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 1,5 стакана

вода – 3 стакана для варки риса

помидоры – 3 кг.

сладкий перец – 1 кг

лук – 1 кг

морковь – 1 кг

растительное масло – 500 мл.

сахар – 1 стакан (250 мл)

соль – 2,5 ст.л.

уксус – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно сварить рис. Для этого 1,5 стакана крупы залить 3 стаканами воды и варить примерно 15 минут.

2. Затем выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и оставить рис ещё на 20 минут.

3. Готовую крупу нужно остудить или оставить до того момента, когда она понадобится для салата.

4. Помидоры вымыть и пропустить через мясорубку. Так же измельчить сладкий перец и лук. Морковь натереть на крупной терке или измельчить с помощью кухонного комбайна.

5. В большую кастрюлю переложить измельченные помидоры, добавить морковь, перец и лук. Влить 500 мл растительного масла и хорошо перемешать овощи.

6. Поставить кастрюлю на огонь и после закипания варить овощную смесь примерно 20 минут. Периодически её нужно перемешивать, чтобы масса не приставала ко дну.

7. После этого добавить сахар, соль и уксус. Переложить готовый рис в кастрюлю и тщательно всё перемешать. Варить салат ещё около 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо прогрелись и соединились.

8. Готовый салат нужно сразу разложить по предварительно стерилизованным сухим банкам. Емкости плотно закрыть стерильными крышками, перевернуть и накрыть пледом или одеялом. Оставить банки в таком виде до полного остывания, после чего перенести на хранение.

9. Такой салат с рисом на зиму можно подавать как отдельную закуску или гарнир к мясным блюдам. Заготовка хорошо подходит и для быстрого домашнего обеда, когда не хочется тратить много времени на приготовление.

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