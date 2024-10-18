Сытный салат "Шаурма": из чего приготовить вкусное и бюджетное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными ингредиентами для этого будут свежие овощи, куриное филе, яйца, сыр. 

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Из чего приготовить вкусный и сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Шаурма", с куриным филе, морковью по-корейски и сушеным лавашем. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 500 г. куриного филе
  • специи к курице, сушеный чеснок, соль
  • тонкий лаваш
  • 300 г. пекинской капусты
  • 1 большой свежий огурец
  • 2 средние томаты
  • половина синего лука
  • 150 г. моркови по-корейски
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте и пожарьте филе.

Ингредиенты для салата

2. Порежьте и высушите лаваш.

Сушеный лаваш

3. Порежьте все ингредиенты, переложите в миску, добавьте майонез, специи, морковь, лаваш и перемешайте.

Готовый салат

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