Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными ингредиентами для этого будут свежие овощи, куриное филе, яйца, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Шаурма", с куриным филе, морковью по-корейски и сушеным лавашем.

Ингредиенты:

500 г. куриного филе

специи к курице, сушеный чеснок, соль

тонкий лаваш

300 г. пекинской капусты

1 большой свежий огурец

2 средние томаты

половина синего лука

150 г. моркови по-корейски

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте филе.

2. Порежьте и высушите лаваш.

3. Порежьте все ингредиенты, переложите в миску, добавьте майонез, специи, морковь, лаваш и перемешайте.

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