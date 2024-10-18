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Сытный салат "Шаурма": из чего приготовить вкусное и бюджетное блюдо
Если вы хотите приготовить сытный и вкусный салат, идеальными ингредиентами для этого будут свежие овощи, куриное филе, яйца, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Шаурма", с куриным филе, морковью по-корейски и сушеным лавашем.
Ингредиенты:
- 500 г. куриного филе
- специи к курице, сушеный чеснок, соль
- тонкий лаваш
- 300 г. пекинской капусты
- 1 большой свежий огурец
- 2 средние томаты
- половина синего лука
- 150 г. моркови по-корейски
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте филе.
2. Порежьте и высушите лаваш.
3. Порежьте все ингредиенты, переложите в миску, добавьте майонез, специи, морковь, лаваш и перемешайте.
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