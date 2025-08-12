Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно
Очень вкусно со слоеным тестом сочетается красная рыба. Из таких продуктов получится сытный и очень питательный пирог. А самое главное то, что готовится он элементарно.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с красной рыбой и шпинатом опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 2 листа
- красная рыба – 350 г
- фета – 150 г
- шпинат – 120 г
- соль
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Обжарить на сковородке до прозрачности.
2. Добавить шпинат и через несколько минут выключить.
3. Для начинки сыр фета размять вилкой.
4. Добавить шпинат и все объединить.
5. Два листа теста раскатать, с 2 сторон разрезать параллельно тесто на небольшие полоски.
6. Выложить начинку, а затем красную рыбу.
7. Переплести все полоски, смазать пирог яйцом.
8. Посыпать кунжутом, выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
