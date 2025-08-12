Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
570
Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

Очень вкусно со слоеным тестом сочетается красная рыба. Из таких продуктов получится сытный и очень питательный пирог. А самое главное то, что готовится он элементарно.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с красной рыбой и шпинатом опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 2 листа
  • красная рыба – 350 г
  • фета – 150 г
  • шпинат – 120 г
  • соль
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

1. Обжарить на сковородке до прозрачности.

2. Добавить шпинат и через несколько минут выключить.

3. Для начинки сыр фета размять вилкой.

Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

4. Добавить шпинат и все объединить.

5. Два листа теста раскатать, с 2 сторон разрезать параллельно тесто на небольшие полоски.

Сытный слоеный пирог с красной рыбой: готовится элементарно

6. Выложить начинку, а затем красную рыбу.

7. Переплести все полоски, смазать пирог яйцом.

8. Посыпать кунжутом, выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты