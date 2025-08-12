Очень вкусно со слоеным тестом сочетается красная рыба. Из таких продуктов получится сытный и очень питательный пирог. А самое главное то, что готовится он элементарно.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с красной рыбой и шпинатом опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 2 листа

красная рыба – 350 г

фета – 150 г

шпинат – 120 г

соль

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Обжарить на сковородке до прозрачности.

2. Добавить шпинат и через несколько минут выключить.

3. Для начинки сыр фета размять вилкой.

4. Добавить шпинат и все объединить.

5. Два листа теста раскатать, с 2 сторон разрезать параллельно тесто на небольшие полоски.

6. Выложить начинку, а затем красную рыбу.

7. Переплести все полоски, смазать пирог яйцом.

8. Посыпать кунжутом, выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

