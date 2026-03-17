Слоеное тесто – универсальная основа на любой случай. Можно приготовить сытный и очень вкусный пирог с ветчиной и сыром. Для такого блюда понадобятся несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

тесто слоено-дрожжевое – 450 г

ветчина – 300 г

сыр

кукуруза – 50 г

кетчуп – 3 ст.л.

желток и кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем и немного раскатываем. Середину смазываем кетчупом.

2. Далее нарезаем ветчину.

3. Сначала посыпаем тесто сыром.

4. Выкладываем ветчину, кукурузу, сверху еще немного сыра.

5. По бокам делаем надрезы и закрываем начинку.

6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом.

7. Выпекаем в разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 С.

