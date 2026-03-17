Сытный слоеный пирог с ветчиной и сыром: готовится элементарно
Слоеное тесто – универсальная основа на любой случай. Можно приготовить сытный и очень вкусный пирог с ветчиной и сыром. Для такого блюда понадобятся несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления быстрого слоеного пирога опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто слоено-дрожжевое – 450 г
- ветчина – 300 г
- сыр
- кукуруза – 50 г
- кетчуп – 3 ст.л.
- желток и кунжут
Способ приготовления:
1. Тесто размораживаем и немного раскатываем. Середину смазываем кетчупом.
2. Далее нарезаем ветчину.
3. Сначала посыпаем тесто сыром.
4. Выкладываем ветчину, кукурузу, сверху еще немного сыра.
5. По бокам делаем надрезы и закрываем начинку.
6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом.
7. Выпекаем в разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 С.
