Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытный слоеный пирог с ветчиной и сыром: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
345
Сытный слоеный пирог с ветчиной и сыром: готовится элементарно

Слоеное тесто – универсальная основа на любой случай. Можно приготовить сытный и очень вкусный пирог с ветчиной и сыром. Для такого блюда понадобятся несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

  • тесто слоено-дрожжевое – 450 г
  • ветчина – 300 г
  • сыр
  • кукуруза – 50 г
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • желток и кунжут

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем и немного раскатываем. Середину смазываем кетчупом.

2. Далее нарезаем ветчину.

3. Сначала посыпаем тесто сыром.

4. Выкладываем ветчину, кукурузу, сверху еще немного сыра.

5. По бокам делаем надрезы и закрываем начинку.

6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом.

7. Выпекаем в разогретой духовке 25-30 минут при температуре 180 С.

