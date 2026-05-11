Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
381
Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

Когда хочется приготовить что-то простое, ароматное и по-настоящему сытное, суп с охотничьими колбасками станет отличным вариантом для ужина. Блюдо получается насыщенным, с приятным копченым вкусом и нежной текстурой благодаря плавленому сыру. Готовится такой суп достаточно быстро, а ингредиенты для него найдутся почти в каждом магазине. Особенно хорошо он подходит в горячем виде со свежим хлебом или гренками.

Идея приготовления сытного супа с охотничьими колбасками на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

Ингредиенты:

  • охотничьи колбаски – 250 г
  • картофель – 3-4 шт.
  • лук – 1 крупный шт.
  • морковь – 1 большая шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • петрушка – небольшой пучок
  • вода – 2,5 л
  • масло – для жарки
  • итальянские травы – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

1. Нарежьте картофель небольшими кубиками, переложите в кастрюлю и залейте водой.

2. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите примерно 10 минут, чтобы картофель стал мягче.

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

3. Тем временем приготовьте овощную зажарку. Для этого мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке.

4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

5. Добавьте измельченный чеснок и тонко нарезанные охотничьи колбаски.

6. Готовьте еще несколько минут, постоянно помешивая, чтобы колбаски хорошо раскрыли свой аромат.

7. Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем. Добавьте соль и итальянские травы.

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

8. Плавленый сыр нарежьте кусочками или натрите на терке и постепенно введите в суп, хорошо перемешивая, чтобы он полностью растворился.

9. Варите суп еще 5-7 минут на небольшом огне. В конце добавьте мелко нарезанную петрушку и снимите блюдо с плиты.

Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить

10. Подавайте суп горячим. Благодаря плавленому сыру он получается нежным и густым, а охотничьи колбаски добавляют блюду насыщенного вкуса и аромата.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты