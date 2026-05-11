Сытный суп с охотничьими колбасками на ужин: как приготовить
Когда хочется приготовить что-то простое, ароматное и по-настоящему сытное, суп с охотничьими колбасками станет отличным вариантом для ужина. Блюдо получается насыщенным, с приятным копченым вкусом и нежной текстурой благодаря плавленому сыру. Готовится такой суп достаточно быстро, а ингредиенты для него найдутся почти в каждом магазине. Особенно хорошо он подходит в горячем виде со свежим хлебом или гренками.
Идея приготовления сытного супа с охотничьими колбасками на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- охотничьи колбаски – 250 г
- картофель – 3-4 шт.
- лук – 1 крупный шт.
- морковь – 1 большая шт.
- чеснок – 2 зубчика
- плавленый сыр – 2 шт.
- петрушка – небольшой пучок
- вода – 2,5 л
- масло – для жарки
- итальянские травы – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель небольшими кубиками, переложите в кастрюлю и залейте водой.
2. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите примерно 10 минут, чтобы картофель стал мягче.
3. Тем временем приготовьте овощную зажарку. Для этого мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке.
4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.
5. Добавьте измельченный чеснок и тонко нарезанные охотничьи колбаски.
6. Готовьте еще несколько минут, постоянно помешивая, чтобы колбаски хорошо раскрыли свой аромат.
7. Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем. Добавьте соль и итальянские травы.
8. Плавленый сыр нарежьте кусочками или натрите на терке и постепенно введите в суп, хорошо перемешивая, чтобы он полностью растворился.
9. Варите суп еще 5-7 минут на небольшом огне. В конце добавьте мелко нарезанную петрушку и снимите блюдо с плиты.
10. Подавайте суп горячим. Благодаря плавленому сыру он получается нежным и густым, а охотничьи колбаски добавляют блюду насыщенного вкуса и аромата.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: