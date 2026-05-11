Когда хочется приготовить что-то простое, ароматное и по-настоящему сытное, суп с охотничьими колбасками станет отличным вариантом для ужина. Блюдо получается насыщенным, с приятным копченым вкусом и нежной текстурой благодаря плавленому сыру. Готовится такой суп достаточно быстро, а ингредиенты для него найдутся почти в каждом магазине. Особенно хорошо он подходит в горячем виде со свежим хлебом или гренками.

Идея приготовления сытного супа с охотничьими колбасками на ужин опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

охотничьи колбаски – 250 г

картофель – 3-4 шт.

лук – 1 крупный шт.

морковь – 1 большая шт.

чеснок – 2 зубчика

плавленый сыр – 2 шт.

петрушка – небольшой пучок

вода – 2,5 л

масло – для жарки

итальянские травы – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель небольшими кубиками, переложите в кастрюлю и залейте водой.

2. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите примерно 10 минут, чтобы картофель стал мягче.

3. Тем временем приготовьте овощную зажарку. Для этого мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке.

4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

5. Добавьте измельченный чеснок и тонко нарезанные охотничьи колбаски.

6. Готовьте еще несколько минут, постоянно помешивая, чтобы колбаски хорошо раскрыли свой аромат.

7. Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем. Добавьте соль и итальянские травы.

8. Плавленый сыр нарежьте кусочками или натрите на терке и постепенно введите в суп, хорошо перемешивая, чтобы он полностью растворился.

9. Варите суп еще 5-7 минут на небольшом огне. В конце добавьте мелко нарезанную петрушку и снимите блюдо с плиты.

10. Подавайте суп горячим. Благодаря плавленому сыру он получается нежным и густым, а охотничьи колбаски добавляют блюду насыщенного вкуса и аромата.

