Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Сытные мясные блюда всегда занимают особое место как в ежедневном меню, так и на праздничном столе. Один из удачных вариантов – сырно-куриный рулет, который сочетает нежную текстуру, насыщенный вкус и аппетитный вид. Такое блюдо хорошо держит форму, легко нарезается и выглядит эффектно при подаче. В то же время оно не требует сложных ингредиентов или особых кулинарных навыков.
Идея приготовления сытного сырно-куриного рулета опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- карри – 0,5 ч.л.
- сыр твердый – 180 г
- мука – 2 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- куриный фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- укроп – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, соль, карри, натертый сыр, муку и майонез до однородной массы.
2. Вылить смесь на противень, застеленный пергаментом, разровнять слой.
3. Запекать основу при температуре 180°C в течение 10-15 минут, пока она слегка подрумянится.
4. Приготовить начинку, добавив к куриному фаршу натертый лук, измельченный укроп, соль и перец, хорошо перемешать.
5. Выложить начинку равномерным слоем на сырную основу.
6. Аккуратно свернуть рулет, формируя плотную форму.
7. Запекать рулет при температуре 190°C в течение 30-35 минут до полной готовности.
8. Охладить рулет перед нарезанием, чтобы он хорошо держал форму.
