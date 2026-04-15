Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
312
Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Сытные мясные блюда всегда занимают особое место как в ежедневном меню, так и на праздничном столе. Один из удачных вариантов – сырно-куриный рулет, который сочетает нежную текстуру, насыщенный вкус и аппетитный вид. Такое блюдо хорошо держит форму, легко нарезается и выглядит эффектно при подаче. В то же время оно не требует сложных ингредиентов или особых кулинарных навыков.

Идея приготовления сытного сырно-куриного рулета опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • карри – 0,5 ч.л.
  • сыр твердый – 180 г
  • мука – 2 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • куриный фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • укроп – небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

1. Смешать яйца, соль, карри, натертый сыр, муку и майонез до однородной массы.

2. Вылить смесь на противень, застеленный пергаментом, разровнять слой.

Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

3. Запекать основу при температуре 180°C в течение 10-15 минут, пока она слегка подрумянится.

4. Приготовить начинку, добавив к куриному фаршу натертый лук, измельченный укроп, соль и перец, хорошо перемешать.

Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

5. Выложить начинку равномерным слоем на сырную основу.

6. Аккуратно свернуть рулет, формируя плотную форму.

Сытный сырно-куриный рулет: блюдо на каждый день и для праздничного стола

7. Запекать рулет при температуре 190°C в течение 30-35 минут до полной готовности.

8. Охладить рулет перед нарезанием, чтобы он хорошо держал форму.

