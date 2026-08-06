Сытный заливной пирог: готовится из лаваша
1 минута
147
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лаваш – универсальная основа для самых разных блюд. Можно приготовить сладкую выпечку к чаю или сытный заливной пирог. Все это получится сделать за считанные минуты.
Идея приготовления сытного заливного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 300 г
- кефир – 500 г
- яйца – 4 шт.
- соль
- зелень
- творог – 150 г
- помидоры
- ветчина – 150 г
Способ приготовления:
1. Сначала выложить лаваш гармошкой, затем.
2. В промежутки выложить ветчину и помидоры.
3. Для заливки смешать кефир, яйца, соль и зелень.
4. В конце высыпать сыр.
5. Перемешать и полить пирог.
6. Поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: