Лаваш – универсальная основа для самых разных блюд. Можно приготовить сладкую выпечку к чаю или сытный заливной пирог. Все это получится сделать за считанные минуты.

Идея приготовления сытного заливного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 300 г

кефир – 500 г

яйца – 4 шт.

соль

зелень

творог – 150 г

помидоры

ветчина – 150 г

Способ приготовления:

1. Сначала выложить лаваш гармошкой, затем.

2. В промежутки выложить ветчину и помидоры.

3. Для заливки смешать кефир, яйца, соль и зелень.

4. В конце высыпать сыр.

5. Перемешать и полить пирог.

6. Поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.

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