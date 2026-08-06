Сытный заливной пирог: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
147
Сытный заливной пирог из лаваша
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Лаваш – универсальная основа для самых разных блюд. Можно приготовить сладкую выпечку к чаю или сытный заливной пирог. Все это получится сделать за считанные минуты.

Идея приготовления сытного заливного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Рецепт пирога из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 300 г
  • кефир – 500 г
  • яйца – 4 шт.
  • соль
  • зелень
  • творог – 150 г
  • помидоры
  • ветчина – 150 г

Способ приготовления:

Выкладываем лаваш в форму

1. Сначала выложить лаваш гармошкой, затем.

2. В промежутки выложить ветчину и помидоры.

Добавляем начинку

3. Для заливки смешать кефир, яйца, соль и зелень.

4. В конце высыпать сыр.

Добавляем заливку

5. Перемешать и полить пирог.

6. Поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог

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