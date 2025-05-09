Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

Жульен с курицей и грибами – элементарное блюдо, которое можно приготовить на обед. К тому же, достаточно быстро. Мясо не требует длительной термической обработки и будет очень сочным.

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Идея приготовления жульена с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • шампиньоны – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки 20% – 200 мл.
  • сыр – 150 г
  • соль – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

1. Филе нарезать на кусочки.

2. Грибы разрезать на 4-6 кусков, лук полукольцами.

Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

3. Филе обжарить на растительном масле 5 минут.

4. Добавить лук и шампиньоны.

Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

5. Обжарить еще 10 минут под крышкой.

6. Добавить специи и сливки.

7. Тушить еще 7 минут.

Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно

8. Переложить все в форму для запекания.

9. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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