Жульен с курицей и грибами – элементарное блюдо, которое можно приготовить на обед. К тому же, достаточно быстро. Мясо не требует длительной термической обработки и будет очень сочным.

Видео дня

Идея приготовления жульена с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

шампиньоны – 350 г

лук – 1 шт.

сливки 20% – 200 мл.

сыр – 150 г

соль – по вкусу

паприка – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на кусочки.

2. Грибы разрезать на 4-6 кусков, лук полукольцами.

3. Филе обжарить на растительном масле 5 минут.

4. Добавить лук и шампиньоны.

5. Обжарить еще 10 минут под крышкой.

6. Добавить специи и сливки.

7. Тушить еще 7 минут.

8. Переложить все в форму для запекания.

9. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: