Сытный жульен с курицей и грибами на обед: готовится элементарно
Жульен с курицей и грибами – элементарное блюдо, которое можно приготовить на обед. К тому же, достаточно быстро. Мясо не требует длительной термической обработки и будет очень сочным.
Идея приготовления жульена с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- шампиньоны – 350 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20% – 200 мл.
- сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на кусочки.
2. Грибы разрезать на 4-6 кусков, лук полукольцами.
3. Филе обжарить на растительном масле 5 минут.
4. Добавить лук и шампиньоны.
5. Обжарить еще 10 минут под крышкой.
6. Добавить специи и сливки.
7. Тушить еще 7 минут.
8. Переложить все в форму для запекания.
9. Сверху посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: