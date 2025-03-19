Хек – очень вкусная и нежная рыба. К тому же, в ней немного костей. Получится очень вкусно, если запечь такой продукт в духовке, в сочетании с соусом, жареным луком и морковью.

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Идея приготовления сочного запеченного хека в соусе опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Мясо будет просто таять во рту.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

Ингредиенты для соуса:

майонез – 2 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

приправа к рыбе – 1 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

соевый соус – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Рыбу помыть, почистить и порезать на маленькие кусочки.

2. Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.

3. Все хорошо перемешать и залить рыбку.

4. Тем временем сделать поджарку: лук и морковь, обжарить до золотистого цвета.

5. Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и залить оставшимся соусом.

6. Накрыть фольгой.

7. Готовить 30 минут при температуре 190 градусах.

8. Затем открыть фольгу и готовить еще 5 минут.

9. Можно есть и в горячем и в холодном виде.

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