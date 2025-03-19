Так хек вы еще не готовили: как сделать рыбу по-настоящему вкусной и сочной
Хек – очень вкусная и нежная рыба. К тому же, в ней немного костей. Получится очень вкусно, если запечь такой продукт в духовке, в сочетании с соусом, жареным луком и морковью.
Идея приготовления сочного запеченного хека в соусе опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Мясо будет просто таять во рту.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- приправа к рыбе – 1 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- соевый соус – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Рыбу помыть, почистить и порезать на маленькие кусочки.
2. Для соуса соединить майонез, копченую паприку, сухой чеснок, приправу к рыбе, сметану, горчицу в зернах и соевый соус.
3. Все хорошо перемешать и залить рыбку.
4. Тем временем сделать поджарку: лук и морковь, обжарить до золотистого цвета.
5. Выложить на дно формы, затем кусочки рыбы и залить оставшимся соусом.
6. Накрыть фольгой.
7. Готовить 30 минут при температуре 190 градусах.
8. Затем открыть фольгу и готовить еще 5 минут.
9. Можно есть и в горячем и в холодном виде.
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