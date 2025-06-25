Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

Сэндвичи из кабачков – отличная летняя закуска, которую вы сможете приготовить за считанные минуты. Для этого овощ нужно пожарить в панировке. Хрустящие кружочки соедините с нежной крабовой начинкой – получится очень вкусно.

Идея приготовления кабачковых сэндвичей с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Это еще и очень бюджетно.

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца (или готовая панировочная смесь)
  • панировочные сухари
  • вода – 80 мл.
  • крабовые палочки
  • плавленые сырочки – 2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец
  • мука

Способ приготовления:

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

1. Нарезать кабачки, посолить и оставить на несколько минут.

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

2. Затем бумажным полотенцем промокнуть лишнюю влагу.

3. Кабачки обвалять в муке, затем в яйце или панировочной смеси, после этого в сухарях.

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

4. Обжарить на среднем огне до готовности.

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

5. Для начинки смешать измельченные крабовые палочки, натертый сыр, чеснок и майонез.

Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща

6. Выложить начинку на готовый кусок кабачка, сверху накрыть еще одним.

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