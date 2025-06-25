Сэндвичи из кабачков – отличная летняя закуска, которую вы сможете приготовить за считанные минуты. Для этого овощ нужно пожарить в панировке. Хрустящие кружочки соедините с нежной крабовой начинкой – получится очень вкусно.

Идея приготовления кабачковых сэндвичей с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Это еще и очень бюджетно.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца (или готовая панировочная смесь)

панировочные сухари

вода – 80 мл.

крабовые палочки

плавленые сырочки – 2 шт.

майонез – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

мука

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачки, посолить и оставить на несколько минут.

2. Затем бумажным полотенцем промокнуть лишнюю влагу.

3. Кабачки обвалять в муке, затем в яйце или панировочной смеси, после этого в сухарях.

4. Обжарить на среднем огне до готовности.

5. Для начинки смешать измельченные крабовые палочки, натертый сыр, чеснок и майонез.

6. Выложить начинку на готовый кусок кабачка, сверху накрыть еще одним.

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