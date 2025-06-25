Так кабачки вы еще не готовили: как сделать вкусные сэндвичи из сезонного овоща
Сэндвичи из кабачков – отличная летняя закуска, которую вы сможете приготовить за считанные минуты. Для этого овощ нужно пожарить в панировке. Хрустящие кружочки соедините с нежной крабовой начинкой – получится очень вкусно.
Идея приготовления кабачковых сэндвичей с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником yavorskaa cooking в Instagram. Это еще и очень бюджетно.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца (или готовая панировочная смесь)
- панировочные сухари
- вода – 80 мл.
- крабовые палочки
- плавленые сырочки – 2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец
- мука
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачки, посолить и оставить на несколько минут.
2. Затем бумажным полотенцем промокнуть лишнюю влагу.
3. Кабачки обвалять в муке, затем в яйце или панировочной смеси, после этого в сухарях.
4. Обжарить на среднем огне до готовности.
5. Для начинки смешать измельченные крабовые палочки, натертый сыр, чеснок и майонез.
6. Выложить начинку на готовый кусок кабачка, сверху накрыть еще одним.
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