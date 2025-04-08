Если вам не удается приготовить действительно сочную курицу в духовке – воспользуйтесь следующим рецептом. Благодаря соусу на основе сметаны мясо будет очень мягким, нежным и сочным. При этом сверху выйдет аппетитная золотистая корочка.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы в духовке опубликована на странице фудблогера Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Запекать нужно в рукаве.

Ингредиенты:

курица – 2 кг.

Ингредиенты для маринада:

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л. с верхом

чеснок – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

рукав для запекания

Способ приготовления:

1. Курицу разрезать и разровнять.

2. Все ингредиенты для маринада смешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон.

3. Оставить на часа 3-4 мариновать.

4. Далее выложить курицу в рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 45-50 минут.

5. Далее разрезать рукав и дать 15-20 минут курильщики подрумяниться (зависит от духовки).

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