Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

Если вам не удается приготовить действительно сочную курицу в духовке – воспользуйтесь следующим рецептом. Благодаря соусу на основе сметаны мясо будет очень мягким, нежным и сочным. При этом сверху выйдет аппетитная золотистая корочка.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы в духовке опубликована на странице фудблогера Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Запекать нужно в рукаве.

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • курица – 2 кг.

Ингредиенты для маринада:

  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л. с верхом
  • чеснок – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • рукав для запекания

Способ приготовления:

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

1. Курицу разрезать и разровнять.

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

2. Все ингредиенты для маринада смешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон.

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

3. Оставить на часа 3-4 мариновать.

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

4. Далее выложить курицу в рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 45-50 минут.

Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе

5. Далее разрезать рукав и дать 15-20 минут курильщики подрумяниться (зависит от духовки).

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