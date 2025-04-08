Так курицу вы еще не запекали: рецепт сочного мяса в духовке в сливочном соусе
Если вам не удается приготовить действительно сочную курицу в духовке – воспользуйтесь следующим рецептом. Благодаря соусу на основе сметаны мясо будет очень мягким, нежным и сочным. При этом сверху выйдет аппетитная золотистая корочка.
Идея приготовления сочной запеченной курицы в духовке опубликована на странице фудблогера Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Запекать нужно в рукаве.
Ингредиенты:
- курица – 2 кг.
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л. с верхом
- чеснок – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Курицу разрезать и разровнять.
2. Все ингредиенты для маринада смешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон.
3. Оставить на часа 3-4 мариновать.
4. Далее выложить курицу в рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 45-50 минут.
5. Далее разрезать рукав и дать 15-20 минут курильщики подрумяниться (зависит от духовки).
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