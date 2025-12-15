Так скумбрию вы еще не готовили: как вкусно запечь рыбу рулетиками с морковью и луком
Скумбрию можно очень вкусно запечь в виде рулетиков. Внутрь можно добавить сочную и простую зажарку из моркови и лука. А если любите – положите также сыр.
Идея приготовления праздничных рулетиков из скумбрии с овощной начинкой опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт
- томатное пюре – 2 ст.л.
- специи для рыбы – 1 ч.л.
- кориандр, куркума – ½ ч.л.
- соль, перец, сахар – по вкусу
- петрушка – несколько веточек
- твердый сыр по желанию – 50 г
- оливковое масло
- зелень, лимон для подачи
Способ приготовления:
1. Скумбрию подготовьте: отрежьте голову, осторожно выньте хребет и косточки, хвост оставьте. Филе посолите и поперчите.
2. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
3. Добавьте соль, перец, специи для рыбы, кориандр, куркуму, томатное пюре и щепотку сахара по желанию.
4. Протушите до прозрачности лука.
5. На подготовленное филе выложите измельченную петрушку и овощную начинку.
6. По желанию положите кусочек сыра.
7. Аккуратно сверните рулетом и зафиксируйте шпажкой.
8, Переложите рыбу в форму для запекания, полейте оливковым маслом.
9. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 15 минут до румяной корочки, ориентируясь на особенности вашей духовки.
10. Скумбрия получается сочная, ароматная и очень эффектная в подаче.
