Скумбрию можно очень вкусно запечь в виде рулетиков. Внутрь можно добавить сочную и простую зажарку из моркови и лука. А если любите – положите также сыр.

Идея приготовления праздничных рулетиков из скумбрии с овощной начинкой опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт

томатное пюре – 2 ст.л.

специи для рыбы – 1 ч.л.

кориандр, куркума – ½ ч.л.

соль, перец, сахар – по вкусу

петрушка – несколько веточек

твердый сыр по желанию – 50 г

оливковое масло

зелень, лимон для подачи

Способ приготовления:

1. Скумбрию подготовьте: отрежьте голову, осторожно выньте хребет и косточки, хвост оставьте. Филе посолите и поперчите.

2. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.

3. Добавьте соль, перец, специи для рыбы, кориандр, куркуму, томатное пюре и щепотку сахара по желанию.

4. Протушите до прозрачности лука.

5. На подготовленное филе выложите измельченную петрушку и овощную начинку.

6. По желанию положите кусочек сыра.

7. Аккуратно сверните рулетом и зафиксируйте шпажкой.

8, Переложите рыбу в форму для запекания, полейте оливковым маслом.

9. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 15 минут до румяной корочки, ориентируясь на особенности вашей духовки.

10. Скумбрия получается сочная, ароматная и очень эффектная в подаче.

