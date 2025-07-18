Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

Домашние куриные котлеты – замечательное блюдо для сытного обеда. Такие изделия прекрасно сочетаются с различными гарнирами, свежими салатами. Но для того, чтобы котлеты не были сухими, в фарш нужно добавить несколько простых компонентов, которые сделают результат бесподобным.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком и морковью на обед опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram.

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г
  • кабачок – 1 шт.
  • морковь – 1 шт. (средняя, сырая)
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • манка – 3 ст.л.
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • масло гхи или другое – для жарки

Способ приготовления:

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

1. Лук измельчить или натереть.

2. Добавить к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями.

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

3. Кабачок и морковь натри на мелкой терке. Кабачок хорошо отжать от сока.

4. Добавить овощи к фаршу, всыпать манку. Хорошо перемешать.

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

6. Сформировать котлетки влажными руками и обкатать в панировочных сухарях.

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

7. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавать горячими с любимым соусом или овощным гарниром.

Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности

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