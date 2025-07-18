Домашние куриные котлеты – замечательное блюдо для сытного обеда. Такие изделия прекрасно сочетаются с различными гарнирами, свежими салатами. Но для того, чтобы котлеты не были сухими, в фарш нужно добавить несколько простых компонентов, которые сделают результат бесподобным.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком и морковью на обед опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт. (средняя, сырая)

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

манка – 3 ст.л.

соль, перец, специи – по вкусу

масло гхи или другое – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук измельчить или натереть.

2. Добавить к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями.

3. Кабачок и морковь натри на мелкой терке. Кабачок хорошо отжать от сока.

4. Добавить овощи к фаршу, всыпать манку. Хорошо перемешать.

5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

6. Сформировать котлетки влажными руками и обкатать в панировочных сухарях.

7. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавать горячими с любимым соусом или овощным гарниром.

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