Такие котлеты точно не будут сухими: какие простые ингредиенты добавить в фарш для сочности
Домашние куриные котлеты – замечательное блюдо для сытного обеда. Такие изделия прекрасно сочетаются с различными гарнирами, свежими салатами. Но для того, чтобы котлеты не были сухими, в фарш нужно добавить несколько простых компонентов, которые сделают результат бесподобным.
Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком и морковью на обед опубликована на странице фудблогера с ником alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (средняя, сырая)
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- манка – 3 ст.л.
- соль, перец, специи – по вкусу
- масло гхи или другое – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук измельчить или натереть.
2. Добавить к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями.
3. Кабачок и морковь натри на мелкой терке. Кабачок хорошо отжать от сока.
4. Добавить овощи к фаршу, всыпать манку. Хорошо перемешать.
5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
6. Сформировать котлетки влажными руками и обкатать в панировочных сухарях.
7. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
8. Подавать горячими с любимым соусом или овощным гарниром.
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