Тако из кабачков с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса и пикника

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,2 т.
Тако из кабачков с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса и пикника

Кабачки можно готовить абсолютно по-разному: тушить, запекать, мариновать, фаршировать и делать рагу. Еще из них получится очень вкусная и полезная запеканка, соленый закусочный торт.

Тако из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из кабачков с начинкой из сыра и лосося.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачки
  • Пармезан тертый
  • Рисовая мука
  • Масло

Начинка:

  • Филадельфия сыр
  • Помидоры
  • Лосось
  • Оливковое масло
  • Орегано

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте муку, пармезан, перемешайте. Тесто должно быть густым. Раскатайте тесто маленькими кружочками.

Основа для блюда

2. Запекайте в духовке при помощи решетки.

Приготовление блюда

3. После наполните начинкой из сыра, лосося и помидоров.

Тако из кабачка

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