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Тако из кабачков с вкусной начинкой: рецепт блюда для перекуса и пикника
Кабачки можно готовить абсолютно по-разному: тушить, запекать, мариновать, фаршировать и делать рагу. Еще из них получится очень вкусная и полезная запеканка, соленый закусочный торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из кабачков с начинкой из сыра и лосося.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Пармезан тертый
- Рисовая мука
- Масло
Начинка:
- Филадельфия сыр
- Помидоры
- Лосось
- Оливковое масло
- Орегано
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте муку, пармезан, перемешайте. Тесто должно быть густым. Раскатайте тесто маленькими кружочками.
2. Запекайте в духовке при помощи решетки.
3. После наполните начинкой из сыра, лосося и помидоров.
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