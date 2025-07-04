Кабачки можно готовить абсолютно по-разному: тушить, запекать, мариновать, фаршировать и делать рагу. Еще из них получится очень вкусная и полезная запеканка, соленый закусочный торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тако из кабачков с начинкой из сыра и лосося.

Ингредиенты:

Кабачки

Пармезан тертый

Рисовая мука

Масло

Начинка:

Филадельфия сыр

Помидоры

Лосось

Оливковое масло

Орегано

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте муку, пармезан, перемешайте. Тесто должно быть густым. Раскатайте тесто маленькими кружочками.

2. Запекайте в духовке при помощи решетки.

3. После наполните начинкой из сыра, лосося и помидоров.

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