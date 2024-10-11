Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу
Овсянка – это далеко не всегда серая пресная каша. Такой продукт действительно может быть очень вкусным. Будет гораздо сытнее, если вместо сладких наполнителей добавить пожаренные грибы и овощи.
Идея приготовления вкусной овсянки с овощами и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Отварить продукт нужно обычно на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл.
- овсянка быстрого приготовления – 50 г
- кабачок – 80 г
- шампиньоны – 100 г
- помидоры черри – 80 г
- сыр – 40 г
- соль и перец – по вкусу
- маленький кусок сливочного масла
Способ приготовления:
1. Кабачок, грибы и помидоры порезать мелким кубиком.
2. Сливочное масло нагреть на сковороде и обжарить овощи 5-7 минут до готовности.
3. Молоко довести до кипения.
4. Всыпать овсянку и запарить кашу (или сварить согласно инструкции на упаковке).
5. В готовую кашу добавить обжаренные овощи и половину сыра, перемешать.
6. Насыпать блюдо в тарелку и сверху выложить вторую половину сыра.
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