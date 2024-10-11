Овсянка – это далеко не всегда серая пресная каша. Такой продукт действительно может быть очень вкусным. Будет гораздо сытнее, если вместо сладких наполнителей добавить пожаренные грибы и овощи.

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Идея приготовления вкусной овсянки с овощами и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Отварить продукт нужно обычно на молоке.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

овсянка быстрого приготовления – 50 г

кабачок – 80 г

шампиньоны – 100 г

помидоры черри – 80 г

сыр – 40 г

соль и перец – по вкусу

маленький кусок сливочного масла

Способ приготовления:

1. Кабачок, грибы и помидоры порезать мелким кубиком.

2. Сливочное масло нагреть на сковороде и обжарить овощи 5-7 минут до готовности.

3. Молоко довести до кипения.

4. Всыпать овсянку и запарить кашу (или сварить согласно инструкции на упаковке).

5. В готовую кашу добавить обжаренные овощи и половину сыра, перемешать.

6. Насыпать блюдо в тарелку и сверху выложить вторую половину сыра.

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