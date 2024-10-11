Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

Овсянка – это далеко не всегда серая пресная каша. Такой продукт действительно может быть очень вкусным. Будет гораздо сытнее, если вместо сладких наполнителей добавить пожаренные грибы и овощи.

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Идея приготовления вкусной овсянки с овощами и сыром опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Отварить продукт нужно обычно на молоке.

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл.
  • овсянка быстрого приготовления – 50 г
  • кабачок – 80 г
  • шампиньоны – 100 г
  • помидоры черри – 80 г
  • сыр – 40 г
  • соль и перец – по вкусу
  • маленький кусок сливочного масла

Способ приготовления:

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

1. Кабачок, грибы и помидоры порезать мелким кубиком.

2. Сливочное масло нагреть на сковороде и обжарить овощи 5-7 минут до готовности.

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

3. Молоко довести до кипения.

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

4. Всыпать овсянку и запарить кашу (или сварить согласно инструкции на упаковке).

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

5. В готовую кашу добавить обжаренные овощи и половину сыра, перемешать.

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

6. Насыпать блюдо в тарелку и сверху выложить вторую половину сыра.

Такую овсянку точно полюбят все: с чем вкусно приготовить кашу

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