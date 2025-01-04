Для многих людей овсянка – это обычная каша, которая не вызывает особого аппетита. Но такой продукт нужно правильно приготовить, чтобы он был поистине вкусным. Можно добавить кокосовую стружку, а также измельченный миндаль.

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Идея приготовления самой вкусной овсянки, которая точно понравится всем, опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Когда вы соедините все ингредиенты, овсянку нужно оставить на ночь в холодильнике для стабилизации.

Ингредиенты:

овсяные хлопья (длинной варки) – 45 г

чиа – 1 ч.л.

молоко – 80 мл.

кокосовая стружка – 1 ч л

кленовый сироп – 1 ч л

миндаль – 10 шт.

йогурт греческий – 80 г

кленовый сироп – 1 ч.л.

кокосовая стружка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К овсянке добавить чиа, молоко, миндаль, кокосовую стружку и кленовый сироп.

2. Все перемешать.

3. К йогурту добавить кленовый сироп, кокосовую стружку.

4. Добавить сверху к овсянке.

5. Оставить на ночь в холодильнике.

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