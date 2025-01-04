Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

Для многих людей овсянка – это обычная каша, которая не вызывает особого аппетита. Но такой продукт нужно правильно приготовить, чтобы он был поистине вкусным. Можно добавить кокосовую стружку, а также измельченный миндаль.

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Идея приготовления самой вкусной овсянки, которая точно понравится всем, опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Когда вы соедините все ингредиенты, овсянку нужно оставить на ночь в холодильнике для стабилизации.

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья (длинной варки) – 45 г
  • чиа – 1 ч.л.
  • молоко – 80 мл.
  • кокосовая стружка – 1 ч л
  • кленовый сироп – 1 ч л
  • миндаль – 10 шт.
  • йогурт греческий – 80 г
  • кленовый сироп – 1 ч.л.
  • кокосовая стружка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

1. К овсянке добавить чиа, молоко, миндаль, кокосовую стружку и кленовый сироп.

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

2. Все перемешать.

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

3. К йогурту добавить кленовый сироп, кокосовую стружку.

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

4. Добавить сверху к овсянке.

Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой

5. Оставить на ночь в холодильнике.

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