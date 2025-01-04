Такую овсянку точно полюбят все: с орехами и кокосовой стружкой
Для многих людей овсянка – это обычная каша, которая не вызывает особого аппетита. Но такой продукт нужно правильно приготовить, чтобы он был поистине вкусным. Можно добавить кокосовую стружку, а также измельченный миндаль.
Идея приготовления самой вкусной овсянки, которая точно понравится всем, опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Когда вы соедините все ингредиенты, овсянку нужно оставить на ночь в холодильнике для стабилизации.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (длинной варки) – 45 г
- чиа – 1 ч.л.
- молоко – 80 мл.
- кокосовая стружка – 1 ч л
- кленовый сироп – 1 ч л
- миндаль – 10 шт.
- йогурт греческий – 80 г
- кленовый сироп – 1 ч.л.
- кокосовая стружка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К овсянке добавить чиа, молоко, миндаль, кокосовую стружку и кленовый сироп.
2. Все перемешать.
3. К йогурту добавить кленовый сироп, кокосовую стружку.
4. Добавить сверху к овсянке.
5. Оставить на ночь в холодильнике.
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