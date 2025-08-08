Этим летом к чаю очень вкусно приготовить храсту галету со сливами. В основе такого десерта песочное тесто – оно прекрасно сочетается с кисло-сладкими плодами.

Идея приготовления тарта с заварным кремом и сливами опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 230 г

холодное масло – 120 г

соль – щепотка

сахарная пудра – 70 г

яйца – 1 шт.

заварной крем:

молоко – 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

кукурузный крахмал – 35 г

масло – 50 г

свежие сливы – 500-600 г свежих слив 500-600 г свежих слив

мята

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавить холодное масло и перетереть руками в крошку.

2. Всыпать соль, сахарную пудру, перемешать и добавить яйцо.

3. Замесить тесто, обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

4. После этого раскатать, переложить на форму для тарта.

5. Разровнять и срезать (при необходимости) лишнее тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

7. В ковшике соединить молоко, крахмал, яйца, сахар, ванильный сахар, вымешать венчиком до однородности и поставить на умеренный огонь, помешивая, заварить до загустения.

8. В конце добавить масло, размешать, чтобы масло растворилось.

9. На охлажденный корж выложить крем, разровнять, сверху добавить сливы.

