Тарт с сочными сливами к чаю: делимся рецептом вкусной выпечки к чаю
Этим летом к чаю очень вкусно приготовить храсту галету со сливами. В основе такого десерта песочное тесто – оно прекрасно сочетается с кисло-сладкими плодами.
Идея приготовления тарта с заварным кремом и сливами опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 230 г
- холодное масло – 120 г
- соль – щепотка
- сахарная пудра – 70 г
- яйца – 1 шт.
- заварной крем:
- молоко – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 35 г
- масло – 50 г
- свежие сливы – 500-600 г свежих слив 500-600 г свежих слив
- мята
Способ приготовления:
1. К просеянной муке добавить холодное масло и перетереть руками в крошку.
2. Всыпать соль, сахарную пудру, перемешать и добавить яйцо.
3. Замесить тесто, обернуть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
4. После этого раскатать, переложить на форму для тарта.
5. Разровнять и срезать (при необходимости) лишнее тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
7. В ковшике соединить молоко, крахмал, яйца, сахар, ванильный сахар, вымешать венчиком до однородности и поставить на умеренный огонь, помешивая, заварить до загустения.
8. В конце добавить масло, размешать, чтобы масло растворилось.
9. На охлажденный корж выложить крем, разровнять, сверху добавить сливы.
