Тарталетки с крабовой начинкой: рецепт закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
252
Рецепт закуски

Тарталетки с разными начинками – лучшая закуска для праздничного стола. И к тому же готовятся такие закуски не дольше 10 минут и для начинки подойдут любые продукты.

Видео дня
Вкусные тарталетки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и майонезом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 100 г. крабовых палочек
  • яйца
  • 50-60 г. сыра
  • 2 ст.л. майонеза
  • чеснок по желанию
  • тарталетки
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите яйца и крабовые палочки.

Ингредиенты для закуски

2. Добавьте майонез, чеснок, тертый сыр и перемешайте.

Приготовление начинки

3. Выложите начинку в тарталетки, сверху присыпьте зеленым луком! 

Готовые тарталетки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты