Видео дня
Тарталетки с крабовой начинкой: рецепт закуски за 5 минут
Тарталетки с разными начинками – лучшая закуска для праздничного стола. И к тому же готовятся такие закуски не дольше 10 минут и для начинки подойдут любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- 100 г. крабовых палочек
- яйца
- 50-60 г. сыра
- 2 ст.л. майонеза
- чеснок по желанию
- тарталетки
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Порежьте или натрите яйца и крабовые палочки.
2. Добавьте майонез, чеснок, тертый сыр и перемешайте.
3. Выложите начинку в тарталетки, сверху присыпьте зеленым луком!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: