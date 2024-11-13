Тарталетки с разными начинками – лучшая закуска для праздничного стола. И к тому же готовятся такие закуски не дольше 10 минут и для начинки подойдут любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабовыми палочками, сыром и майонезом.

Ингредиенты:

100 г. крабовых палочек

яйца

50-60 г. сыра

2 ст.л. майонеза

чеснок по желанию

тарталетки

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите яйца и крабовые палочки.

2. Добавьте майонез, чеснок, тертый сыр и перемешайте.

3. Выложите начинку в тарталетки, сверху присыпьте зеленым луком!

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