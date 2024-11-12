Тарталетки с вкусной начинкой за 10 минут: рецепт закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
699
Рецепт закусок

Если вы хотите приготовить очень вкусные закуски для новогоднего стола, идеальным вариантом будут тарталетки с разными начинками.

Видео дня
Вкусные закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень закусочных тарталеток с вкусной начинкой, которые готовятся 5 минут.

Рецепт тарталеток

Ингредиенты:

  • корзинки
  • яйца
  • сыр Фета
  • чеснок
  • листья салата
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца. Разделите яйца на желток и белок. Белок и чеснок натереть на терке и соедините с сыром.

С чем приготовить тарталетки

2. В корзинку положите листья салата, начинку, сверху желток. Закуска готова.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты