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Тарталетки с вкусной начинкой за 10 минут: рецепт закуски для праздничного стола
Если вы хотите приготовить очень вкусные закуски для новогоднего стола, идеальным вариантом будут тарталетки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень закусочных тарталеток с вкусной начинкой, которые готовятся 5 минут.
Ингредиенты:
- корзинки
- яйца
- сыр Фета
- чеснок
- листья салата
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца. Разделите яйца на желток и белок. Белок и чеснок натереть на терке и соедините с сыром.
2. В корзинку положите листья салата, начинку, сверху желток. Закуска готова.
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