Если вы хотите приготовить очень вкусные закуски для новогоднего стола, идеальным вариантом будут тарталетки с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень закусочных тарталеток с вкусной начинкой, которые готовятся 5 минут.

Ингредиенты:

корзинки

яйца

сыр Фета

чеснок

листья салата

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца. Разделите яйца на желток и белок. Белок и чеснок натереть на терке и соедините с сыром.

2. В корзинку положите листья салата, начинку, сверху желток. Закуска готова.

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