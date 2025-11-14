Тарталетки – лучшая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с рыбой, крабовыми палочками, жульеном.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных новогодних тарталеток с вкусным жульеном.

Ингредиенты:

Куриное филе 500 г

Грибы шампиньоны 250 г

Лук репчатый 1 шт

Сливки 20% 100 мл

Сыр

Приправа к грибам, мускатный орех, перец

Тарталетки

Способ приготовления:

1. Куриное филе, грибы и лук мелко нарезать, добавить специи. Выложить на сковородку и обжарить до готовности. Посолить, поперчить по вкусу, влить сливки и перемешать - начинка готова.

2. Выложить тарталетки на противень, в каждую положить начинку, сверху посыпать сыром.

3. Запекать в духовке 10 минут при 220°C.

