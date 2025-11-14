Все рецепты
Тарталетки с жульеном для новогоднего стола: самый простой рецепт сытной и вкусной закуски
Тарталетки – лучшая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с рыбой, крабовыми палочками, жульеном.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных новогодних тарталеток с вкусным жульеном.
Ингредиенты:
- Куриное филе 500 г
- Грибы шампиньоны 250 г
- Лук репчатый 1 шт
- Сливки 20% 100 мл
- Сыр
- Приправа к грибам, мускатный орех, перец
- Тарталетки
Способ приготовления:
1. Куриное филе, грибы и лук мелко нарезать, добавить специи. Выложить на сковородку и обжарить до готовности. Посолить, поперчить по вкусу, влить сливки и перемешать - начинка готова.
2. Выложить тарталетки на противень, в каждую положить начинку, сверху посыпать сыром.
3. Запекать в духовке 10 минут при 220°C.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: