Тарталетки с жульеном для новогоднего стола: самый простой рецепт сытной и вкусной закуски

Тарталетки – лучшая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с рыбой, крабовыми палочками, жульеном.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных новогодних тарталеток с вкусным жульеном.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 500 г
  • Грибы шампиньоны 250 г
  • Лук репчатый 1 шт
  • Сливки 20% 100 мл
  • Сыр
  • Приправа к грибам, мускатный орех, перец
  • Тарталетки

Способ приготовления:

1. Куриное филе, грибы и лук мелко нарезать, добавить специи. Выложить на сковородку и обжарить до готовности. Посолить, поперчить по вкусу, влить сливки и перемешать - начинка готова.

2. Выложить тарталетки на противень, в каждую положить начинку, сверху посыпать сыром.

3. Запекать в духовке 10 минут при 220°C.

