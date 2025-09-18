Видео дня
Теплый салат из сладкого запеченного перца с вкусным соусом и сыром: рецепт осеннего полезного блюда
Сладкий перец – один из лучших источников витамина С. Есть ее лучше всего в сыром виде, добавляя в салаты, а также его можно вкусно стушить с мясом, сделать теплый салат и просто вкусно нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего теплого салата из запеченного перца.
Ингредиенты:
- перец сладкий красный и желтый
- перец чили
- помидоры черри
- моцарелла или фета, козий сыр
- масло оливковое
- унагги
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Перец почистите, порежьте, запеките.
2. Помидоры и горький перец порежьте.
3. Смешайте готовые перцы, помидоры, сыр, заправьте маслом с унагги, добавьте специи и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: