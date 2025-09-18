Теплый салат из сладкого запеченного перца с вкусным соусом и сыром: рецепт осеннего полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Сладкий перец – один из лучших источников витамина С. Есть ее лучше всего в сыром виде, добавляя в салаты, а также его можно вкусно стушить с мясом, сделать теплый салат и просто вкусно нафаршировать. 

Видео дня
Перец для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего теплого салата из запеченного перца. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • перец сладкий красный и желтый 
  • перец чили
  • помидоры черри 
  • моцарелла или фета, козий сыр 
  • масло оливковое 
  • унагги
  • специи
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Перец почистите, порежьте, запеките.

Перец для запекания

2. Помидоры и горький перец порежьте. 

Соус для блюда

3. Смешайте готовые перцы, помидоры, сыр, заправьте маслом с унагги, добавьте специи и можно есть!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатпродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты