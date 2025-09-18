Сладкий перец – один из лучших источников витамина С. Есть ее лучше всего в сыром виде, добавляя в салаты, а также его можно вкусно стушить с мясом, сделать теплый салат и просто вкусно нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего теплого салата из запеченного перца.

Ингредиенты:

перец сладкий красный и желтый

перец чили

помидоры черри

моцарелла или фета, козий сыр

масло оливковое

унагги

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Перец почистите, порежьте, запеките.

2. Помидоры и горький перец порежьте.

3. Смешайте готовые перцы, помидоры, сыр, заправьте маслом с унагги, добавьте специи и можно есть!

