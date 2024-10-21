Тыква – один из самых полезных и вкусных осенних овощей, который может быть основой для приготовления каш, выпечки, оладий, запеканок, салатов и даже варенья.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из тыквы, с морковью и специями.

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1-2 шт.

Масло

Соль

Прованские травы

Соус:

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Мед (сахар) – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Чеснок молотый сухой – 0.5 ч.л.

Горох нут (отварной) – 250 г

Петрушка

Кунжут – 2 ч.л.

Руккола и шпинат

Сыр Фета – 70 г

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте тыкву, выложите на противень застеленный пергаментом. Также нарежьте морковь, перец и тоже отправьте к тыкве.

2. Полейте овощи растительным маслом, посолите и посыпьте специями. Затем отправьте выпекать в разогретую духовку до 170 С примерно на 25-30 минут.

3. Соус для салата: смешайте растительное масло, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку меда, 1/2 ч. л. ложки сушеного чеснока и немного соли. Все хорошо перемешайте.

4. Готовые овощи переложите на блюдо, добавьте отварной нут. Небольшой пучок петрушки, 2 чайные ложки кунжута и вылейте приготовленный соус. Все хорошо перемешайте.

5. На тарелку выложите рукколу и шпинат, и уже сам салат, сверху выложите сыр.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: