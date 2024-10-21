Теплый салат из тыквы, с зеленью и вкусной заправкой: рецепт полезного осеннего блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Теплый салат из тыквы, с зеленью и вкусной заправкой: рецепт полезного осеннего блюда

Тыква – один из самых полезных и вкусных осенних овощей, который может быть основой для приготовления каш, выпечки, оладий, запеканок, салатов и даже варенья.

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из тыквы, с морковью и специями.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1-2 шт.
  • Масло
  • Соль
  • Прованские травы

Соус:

  • Масло подсолнечное – 3 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Мед (сахар) – 1 ч.л.
  • Соль по вкусу
  • Чеснок молотый сухой – 0.5 ч.л.
  • Горох нут (отварной) – 250 г
  • Петрушка
  • Кунжут – 2 ч.л.
  • Руккола и шпинат
  • Сыр Фета – 70 г

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте тыкву, выложите на противень застеленный пергаментом. Также нарежьте морковь, перец и тоже отправьте к тыкве.

Овощи для блюда

2. Полейте овощи растительным маслом, посолите и посыпьте специями. Затем отправьте выпекать в разогретую духовку до 170 С примерно на 25-30 минут.

Запеченные овощи

3. Соус для салата: смешайте растительное масло, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку меда, 1/2 ч. л. ложки сушеного чеснока и немного соли. Все хорошо перемешайте.

Соус для блюда

4. Готовые овощи переложите на блюдо, добавьте отварной нут. Небольшой пучок петрушки, 2 чайные ложки кунжута и вылейте приготовленный соус. Все хорошо перемешайте.

Приготовление салата

5. На тарелку выложите рукколу и шпинат, и уже сам салат, сверху выложите сыр.

Готовый салат

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