В последнее десятилетие теплые салаты приобрели незаурядную популярность в Украине. Они вкусные, питательные и выглядят очень хорошо. Также их достаточно просто готовить и, как правило, они практически диетические.

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Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram представила рецепт теплого салата с курицей и овощами. Это блюдо можно приготовить без особого труда, с чем справится даже начинающий.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Соевый соус – 3 ст.л.

Черный перец

Масло – для жарки

Листья салата

Томаты черри – 150 гр

Болгарский перец – 1 шт

Бальзамический соус – 2 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Кунжут

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем тоненькими пластинками, добавляем соевый соус и чёрный перец. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

2. На тарелку выкладываем листья салата, нарезанные пополам томаты черри, посыпаем солью, поливаем 1 ст.л. ложкой бальзамического соуса и оливковым маслом.

3. На небольшом количестве масла обжариваем куриное филе до золотистого цвета и убираем из сковороды.

4. В эту же сковороду добавляем нарезанный болгарский перец и обжариваем несколько минут, чтобы он остался немного хрустящим.

5. Теплое куриное филе и обжаренный перец выкладываем на помидоры, поливаем бальзамическим соусом и посыпаем кунжутом.

6. Подаем к столу теплым.

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