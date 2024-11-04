Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем
В последнее десятилетие теплые салаты приобрели незаурядную популярность в Украине. Они вкусные, питательные и выглядят очень хорошо. Также их достаточно просто готовить и, как правило, они практически диетические.
Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram представила рецепт теплого салата с курицей и овощами. Это блюдо можно приготовить без особого труда, с чем справится даже начинающий.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Черный перец
- Масло – для жарки
- Листья салата
- Томаты черри – 150 гр
- Болгарский перец – 1 шт
- Бальзамический соус – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Кунжут
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем тоненькими пластинками, добавляем соевый соус и чёрный перец. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.
2. На тарелку выкладываем листья салата, нарезанные пополам томаты черри, посыпаем солью, поливаем 1 ст.л. ложкой бальзамического соуса и оливковым маслом.
3. На небольшом количестве масла обжариваем куриное филе до золотистого цвета и убираем из сковороды.
4. В эту же сковороду добавляем нарезанный болгарский перец и обжариваем несколько минут, чтобы он остался немного хрустящим.
5. Теплое куриное филе и обжаренный перец выкладываем на помидоры, поливаем бальзамическим соусом и посыпаем кунжутом.
6. Подаем к столу теплым.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты теплых салатов: