Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

В последнее десятилетие теплые салаты приобрели незаурядную популярность в Украине. Они вкусные, питательные и выглядят очень хорошо. Также их достаточно просто готовить и, как правило, они практически диетические.

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Фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram представила рецепт теплого салата с курицей и овощами. Это блюдо можно приготовить без особого труда, с чем справится даже начинающий.

Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Черный перец
  • Масло – для жарки
  • Листья салата
  • Томаты черри – 150 гр
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Бальзамический соус – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем тоненькими пластинками, добавляем соевый соус и чёрный перец. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

2. На тарелку выкладываем листья салата, нарезанные пополам томаты черри, посыпаем солью, поливаем 1 ст.л. ложкой бальзамического соуса и оливковым маслом.

3. На небольшом количестве масла обжариваем куриное филе до золотистого цвета и убираем из сковороды.

Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

4. В эту же сковороду добавляем нарезанный болгарский перец и обжариваем несколько минут, чтобы он остался немного хрустящим.

5. Теплое куриное филе и обжаренный перец выкладываем на помидоры, поливаем бальзамическим соусом и посыпаем кунжутом.

Теплый салат с курицей и овощами: как приготовить вкусное блюдо быстро и без проблем

6. Подаем к столу теплым.

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