Печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Ее можно тушить, жарить, добавлять в салаты, а также тушить с овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата из печени, с зеленью и грушей.

Ингредиенты:

150 г салата

8-10 помидорок черри

1 спелая груша (1 ст.л. сахара и 1ч.л. масла)

200 г печени

50 г бри/камамбера/дор блю

Соус:

4-5 ст.л. растительного масла

по 1 ст.л. меда и лимонного сока

по 1 ч.л. французской и американской горчицы

щепотка соли

щепотка итальянских трав

грецкие орешки для посыпания салата

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите от всего лишнего печень, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.

2. Груши карамелизируйте в масле с сахаром.

3. Выложите на блюдо зелень, сверху печень, грушу, сыр и полейте соусом!

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