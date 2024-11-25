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Теплый салат с печени, с грушей и сыром для ужина: готовится блюдо 10 минут
Печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Ее можно тушить, жарить, добавлять в салаты, а также тушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата из печени, с зеленью и грушей.
Ингредиенты:
- 150 г салата
- 8-10 помидорок черри
- 1 спелая груша (1 ст.л. сахара и 1ч.л. масла)
- 200 г печени
- 50 г бри/камамбера/дор блю
Соус:
- 4-5 ст.л. растительного масла
- по 1 ст.л. меда и лимонного сока
- по 1 ч.л. французской и американской горчицы
- щепотка соли
- щепотка итальянских трав
- грецкие орешки для посыпания салата
Способ приготовления:
1. Помойте и очистите от всего лишнего печень, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.
2. Груши карамелизируйте в масле с сахаром.
3. Выложите на блюдо зелень, сверху печень, грушу, сыр и полейте соусом!
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