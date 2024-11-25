Теплый салат с печени, с грушей и сыром для ужина: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт салата

Печень – очень вкусный, бюджетный и полезный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Ее можно тушить, жарить, добавлять в салаты, а также тушить с овощами.

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Салат с печенью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата из печени, с зеленью и грушей.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 150 г салата
  • 8-10 помидорок черри
  • 1 спелая груша (1 ст.л. сахара и 1ч.л. масла)
  • 200 г печени
  • 50 г бри/камамбера/дор блю

Соус:

  • 4-5 ст.л. растительного масла
  • по 1 ст.л. меда и лимонного сока
  • по 1 ч.л. французской и американской горчицы
  • щепотка соли
  • щепотка итальянских трав
  • грецкие орешки для посыпания салата

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите от всего лишнего печень, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.

Печень для блюда

2. Груши карамелизируйте в масле с сахаром.

Груша для салата

3. Выложите на блюдо зелень, сверху печень, грушу, сыр и полейте соусом!

Готовый салат

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