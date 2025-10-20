Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить
Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем – это блюдо, которое сочетает свежесть овощей и сытность мяса. Готовится он просто, требует доступных продуктов и не требует сложных техник. Такой салат можно подать как легкий ужин или заменить им гарнир к основному блюду. Все готовится быстро, а вкус получается насыщенным и сбалансированным.
Идея приготовления вкусного теплого салата с грибами и перцем опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300-400 г
- сладкий перец – 1-2 шт.
- куриное филе: 300 г
- помидор – 1 шт.
- зелень (петрушка, укроп или микс) – горсть
- приправа к курице, соль, хмели-сунели, итальянские травы – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- мед – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- горчица (классическая или в зернах) – 1 ст.л.
- сок половины лимона
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и замаринуйте в приправе для курицы.
2. Оставьте на 15-20 минут.
3. Шампиньоны и сладкий перец порежьте.
4. Добавьте хмели-сунели, итальянские травы, соль.
5. По желанию можно добавить ложку сметаны и немного соевого соуса для сочности.
6. Перемешайте и запеките в духовке при 180°С до мягкости овощей (примерно 15-20 минут).
6. Замаринованную курицу обжарьте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. После приготовления нарежьте полосками.
7. На тарелку выложите зелень, добавьте нарезанный свежий помидор, теплые овощи и кусочки куриного филе.
8. Для заправки смешайте масло, мед, горчицу, лимонный сок и соль. Полейте салат перед подачей и сразу подавайте к столу.
