Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем – это блюдо, которое сочетает свежесть овощей и сытность мяса. Готовится он просто, требует доступных продуктов и не требует сложных техник. Такой салат можно подать как легкий ужин или заменить им гарнир к основному блюду. Все готовится быстро, а вкус получается насыщенным и сбалансированным.

Видео дня

Идея приготовления вкусного теплого салата с грибами и перцем опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300-400 г

сладкий перец – 1-2 шт.

куриное филе: 300 г

помидор – 1 шт.

зелень (петрушка, укроп или микс) – горсть

приправа к курице, соль, хмели-сунели, итальянские травы – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

мед – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

горчица (классическая или в зернах) – 1 ст.л.

сок половины лимона

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и замаринуйте в приправе для курицы.

2. Оставьте на 15-20 минут.

3. Шампиньоны и сладкий перец порежьте.

4. Добавьте хмели-сунели, итальянские травы, соль.

5. По желанию можно добавить ложку сметаны и немного соевого соуса для сочности.

6. Перемешайте и запеките в духовке при 180°С до мягкости овощей (примерно 15-20 минут).

6. Замаринованную курицу обжарьте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. После приготовления нарежьте полосками.

7. На тарелку выложите зелень, добавьте нарезанный свежий помидор, теплые овощи и кусочки куриного филе.

8. Для заправки смешайте масло, мед, горчицу, лимонный сок и соль. Полейте салат перед подачей и сразу подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: