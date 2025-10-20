Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем – это блюдо, которое сочетает свежесть овощей и сытность мяса. Готовится он просто, требует доступных продуктов и не требует сложных техник. Такой салат можно подать как легкий ужин или заменить им гарнир к основному блюду. Все готовится быстро, а вкус получается насыщенным и сбалансированным.

Идея приготовления вкусного теплого салата с грибами и перцем опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300-400 г
  • сладкий перец – 1-2 шт.
  • куриное филе: 300 г
  • помидор – 1 шт.
  • зелень (петрушка, укроп или микс) – горсть
  • приправа к курице, соль, хмели-сунели, итальянские травы – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • мед – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • горчица (классическая или в зернах) – 1 ст.л.
  • сок половины лимона
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и замаринуйте в приправе для курицы.

2. Оставьте на 15-20 минут.

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

3. Шампиньоны и сладкий перец порежьте.

4. Добавьте хмели-сунели, итальянские травы, соль.

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

5. По желанию можно добавить ложку сметаны и немного соевого соуса для сочности.

6. Перемешайте и запеките в духовке при 180°С до мягкости овощей (примерно 15-20 минут).

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

6. Замаринованную курицу обжарьте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. После приготовления нарежьте полосками.

7. На тарелку выложите зелень, добавьте нарезанный свежий помидор, теплые овощи и кусочки куриного филе.

Теплый салат с шампиньонами и сладким перцем: как приготовить

8. Для заправки смешайте масло, мед, горчицу, лимонный сок и соль. Полейте салат перед подачей и сразу подавайте к столу.

