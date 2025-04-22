Теплый салат с телятиной и овощами для ужина: добавьте зелень и пикантную заправку
Если вам хочется вкусного и легкого ужина – приготовьте теплый салат с телятиной. Такое мясо очень нежное, отлично сочетается с разнообразными овощами и зеленью. Удачным дополнением станет пикантная заправка на основе соевого соуса.
Идея приготовления вкусного теплого салата для ужина опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Такое блюдо подойдёт даже для праздничного стола.
Интередиенты:
- рукола – 75 г
- телятина (в идеале вырезка) – 200 г
- красный болгарский перец – 1 шт.
- томаты черри – 200 г
- соус унаги – 7 ст.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- подсолнечное масло – 1,5 ст.л.
- бальзамический уксус – 0,5 ч.л.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Для соуса соединить унаги, соевый соус, растительное масло и бальзамический соус.
2. Телятину нарезать тонкими полосками.
3. Обжарить на небольшом количестве растительного масла 5 минут на средне-высоком огне.
4. Переложить мясо в тарелку, смешать с половиной соуса и перемешать.
5. Перец порезать тонкими полосками, разрезать помидоры на четвертинки.
6. Листья салата, перец и томаты заправить второй частью соуса. Перемешать.
7. Выложить салат на тарелку, сверху выложить телятину и посыпать все сверху кунжутом.
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