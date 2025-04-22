Если вам хочется вкусного и легкого ужина – приготовьте теплый салат с телятиной. Такое мясо очень нежное, отлично сочетается с разнообразными овощами и зеленью. Удачным дополнением станет пикантная заправка на основе соевого соуса.

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Идея приготовления вкусного теплого салата для ужина опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Такое блюдо подойдёт даже для праздничного стола.

Интередиенты:

рукола – 75 г

телятина (в идеале вырезка) – 200 г

красный болгарский перец – 1 шт.

томаты черри – 200 г

соус унаги – 7 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

подсолнечное масло – 1,5 ст.л.

бальзамический уксус – 0,5 ч.л.

кунжут

Способ приготовления:

1. Для соуса соединить унаги, соевый соус, растительное масло и бальзамический соус.

2. Телятину нарезать тонкими полосками.

3. Обжарить на небольшом количестве растительного масла 5 минут на средне-высоком огне.

4. Переложить мясо в тарелку, смешать с половиной соуса и перемешать.

5. Перец порезать тонкими полосками, разрезать помидоры на четвертинки.

6. Листья салата, перец и томаты заправить второй частью соуса. Перемешать.

7. Выложить салат на тарелку, сверху выложить телятину и посыпать все сверху кунжутом.

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