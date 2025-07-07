Тертый пирог – один из самых простых вариантов летней выпечки. Можно использовать разнообразные свежие плоды и совместить с элементарным песочным тестом. На этот случай прекрасно подходит лимон.

Идея приготовления тертого лимонного пирога опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. К чаю – именно то, что надо.

Ингредиенты:

мука – 430 г

сахар – 100 г + 210 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

сливочное масло – 170 г

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ст.л. с горкой

лимоны – 3 шт.

крахмал – 40 г

Способ приготовления:

1. Смешать муку, разрыхлитель, соль.

2. Добавить холодное масло, перетереть в крошку.

3. Разбить яйца.

4. Всыпать сахар и добавить сметану или йогурт.

5. Замешать мягкое тесто.

6. Поделить на 2 части и положить в морозилку.

7. Для начинки сердцевину лимонов взбить блендером (с отдельно натертой цедрой).

8. Добавить 210 г сахара и крахмал, проварить на огне до загустения.

9. Большую часть теста натереть на крупной терке в форму застеленную пергаментом.

10. Выложить лимонную начинку.

11. Сверху натереть замороженное тесто.

12. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-45 минут.

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