Тертый пирог на сметане: с каким фруктом вкусно приготовить популярный десерт
Тертый пирог – один из самых простых вариантов летней выпечки. Можно использовать разнообразные свежие плоды и совместить с элементарным песочным тестом. На этот случай прекрасно подходит лимон.
Идея приготовления тертого лимонного пирога опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. К чаю – именно то, что надо.
Ингредиенты:
- мука – 430 г
- сахар – 100 г + 210 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- сливочное масло – 170 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 1 ст.л. с горкой
- лимоны – 3 шт.
- крахмал – 40 г
Способ приготовления:
1. Смешать муку, разрыхлитель, соль.
2. Добавить холодное масло, перетереть в крошку.
3. Разбить яйца.
4. Всыпать сахар и добавить сметану или йогурт.
5. Замешать мягкое тесто.
6. Поделить на 2 части и положить в морозилку.
7. Для начинки сердцевину лимонов взбить блендером (с отдельно натертой цедрой).
8. Добавить 210 г сахара и крахмал, проварить на огне до загустения.
9. Большую часть теста натереть на крупной терке в форму застеленную пергаментом.
10. Выложить лимонную начинку.
11. Сверху натереть замороженное тесто.
12. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: