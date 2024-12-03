Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

Если у вас нет времени на приготовление обеда, следует использовать лаваш. Из него можно сделать сытный пирог. Добавьте много сыра, а также свежую зелень. Такого блюда хватит на всех.

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Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера Елены с ником elen i recepty в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

Ингредиенты:

  • лаваш – 180-200 г
  • яйца – 4 шт.
  • сыр – 250 г (моцарелла и фета)
  • молоко – 250 мл.
  • разрыхлитель – 5 г
  • зелень
  • соль, специи

Способ приготовления:

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

1. Молоко, яйца, зелень, разрыхлитель соединить.

2. Сюда же натереть/нарезать сыр.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

3. Лаваш свернуть трубочкой и порезать.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

4. Посолить, добавить специи, перемешать.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

5. Дальше все выложить в форму для запекания.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

6. Готовить 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда

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