Если у вас нет времени на приготовление обеда, следует использовать лаваш. Из него можно сделать сытный пирог. Добавьте много сыра, а также свежую зелень. Такого блюда хватит на всех.

Видео дня

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера Елены с ником elen i recepty в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

лаваш – 180-200 г

яйца – 4 шт.

сыр – 250 г (моцарелла и фета)

молоко – 250 мл.

разрыхлитель – 5 г

зелень

соль, специи

Способ приготовления:

1. Молоко, яйца, зелень, разрыхлитель соединить.

2. Сюда же натереть/нарезать сыр.

3. Лаваш свернуть трубочкой и порезать.

4. Посолить, добавить специи, перемешать.

5. Дальше все выложить в форму для запекания.

6. Готовить 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: