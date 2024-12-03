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Тесто вымешивать не придется: как приготовить сытный пирог из лаваша для обеда
Если у вас нет времени на приготовление обеда, следует использовать лаваш. Из него можно сделать сытный пирог. Добавьте много сыра, а также свежую зелень. Такого блюда хватит на всех.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера Елены с ником elen i recepty в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- лаваш – 180-200 г
- яйца – 4 шт.
- сыр – 250 г (моцарелла и фета)
- молоко – 250 мл.
- разрыхлитель – 5 г
- зелень
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Молоко, яйца, зелень, разрыхлитель соединить.
2. Сюда же натереть/нарезать сыр.
3. Лаваш свернуть трубочкой и порезать.
4. Посолить, добавить специи, перемешать.
5. Дальше все выложить в форму для запекания.
6. Готовить 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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